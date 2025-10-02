«RB Rail» предлагает странам Балтии договориться о фиксированной сумме для финансирования совместного предприятия

«Мы, конечно, можем попытаться выжить, но...»: Rail Baltica грозит риск потери денег

Кивила подчеркнул, что бюджет совместного предприятия в этом году по сути не изменился – просто с началом строительства основной трассы «Rail Baltica» финансирование Европейского союза (ЕС) в первую очередь направляется на строительные работы, а странам Балтии всё больше приходится покрывать расходы на управление проектом и координацию.

Руководитель предприятия отметил, что в этом году «RB Rail» сделало всё возможное, чтобы сократить бюджет – в частности, компания прекратила приём новых сотрудников, а также не нанимала замены ушедшим работникам. Кроме того, значительная часть работ была перенесена на 2026 год в надежде, что ситуация улучшится.

«В настоящий момент не хватает примерно 900 000 евро, которые правительству Латвии предстоит вложить в 2025 году. Мы надеемся, что в сотрудничестве с Министерством сообщения Латвии наши потребности на этот раз будут включены в реальный бюджет 2026 года, поскольку именно в этом и заключалась причина всей прошлой дилеммы — потребности оказались гораздо больше, чем можно было покрыть в конце года за счёт перераспределения неиспользованных средств», – отметил Кивила.

В свою очередь, Даугавиетис подчеркнул, что для продолжения деятельности «RB Rail» в 2026 году необходимо заключить новое финансовое соглашение со всеми тремя странами, поскольку действующее истекает в этом году. Он добавил, что в новом соглашении должно быть чётко указано, как и на какие нужды будут выделяться средства.

«Например, нам нужно договориться о том, что страны будут софинансировать деятельность совместного предприятия, как это предусмотрено в грантовом соглашении с Европейской комиссией (ЕК). Эти технические вопросы необходимо согласовать до конца года, чтобы мы могли продолжать работать», – добавил финансовый директор «RB Rail».

Он отметил, что каждый год в связи с бюджетом «RB Rail» сохраняется неопределённость: сколько средств компания может получить и каковы будут расходы. Поэтому «RB Rail» предложило странам определить конкретную сумму, по которой все три стороны смогут договориться, и которую получит предприятие.

«Например, от каждой страны по «x» миллионов в год. То есть государства выделяют определённую сумму на управление проектом «Rail Baltica», и мы живём в этих рамках. Дополнительно может быть софинансирование от Механизма соединения Европы (CEF) или проекты, касающиеся только одной страны. К примеру, если в Эстонии нам нужен новый исследовательский отчёт по какому-то участку, мы не можем просить Латвию оплатить этот отчёт», – пояснил Даугавиетис.

Он также подчеркнул, что необходимо договориться о реальном финансировании на 2026 год. По его словам, в отношении финансирования через CEF проблем нет. «Проблема касается этих необязательных расходов, то есть софинансирования со стороны государств – если его нет, мы, конечно, можем попытаться выжить, но (...)», – сказал Даугавиетис.

Кивила добавил, что сокращение объёма управления проектом создаст риск нецелевого использования средств, выделенных на «Rail Baltica», поскольку никто не будет полностью следить за технической стороной строительства железнодорожной линии. Это может привести к простой потере денег.

«Я не знаю почему, но по какой-то причине, когда мы пытаемся донести всё это до правительства, оно просто не проходит. Мы передали правительству все эти данные, но ничего не сдвигается – это как стикер, который не прилипает и просто падает на пол. Я даже не могу объяснить, почему так происходит», – прокомментировал Кивила.

Согласно информации совместного предприятия стран Балтии «RB Rail», стоимость первого этапа проекта «Rail Baltica» в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро – в Латвии. При этом возможна экономия до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также потенциальная дополнительная экономия.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может составить 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году предполагалось, что проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы далее соединить страны Балтии с другими странами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) протяжённостью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.