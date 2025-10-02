Baltijas balss logotype
Пойдем в суд! Перевозчики возмущены позицией государства 1 268

Бизнес
Дата публикации: 02.10.2025
LETA
Изображение к статье: Пойдем в суд! Перевозчики возмущены позицией государства
ФОТО: LETA

Предпринимателей, чьей задачей является предоставление качественных услуг и получение прибыли, превратили в социальную службу, которая за свой счет помогает людям, не получая за это никакой компенсации, пишет общественные СМИ.

В такой ситуации не по своей воле оказались латвийские коммерсанты - пассажирские перевозчики. От государства вместо компенсаций они уже больше года получают лишь обещания, поэтому теперь готовы обратиться в суд.

В последние пару лет в Латвии наряду с дотируемыми государством пассажирскими автобусными перевозками постепенно вводятся и коммерческие рейсы. Но и этим предпринимателям государство установило обязанность перевозить со скидкой или даже бесплатно тех пассажиров, которым положены льготы на проезд, - это многодетные семьи, студенты, инвалиды, пенсионеры. В соответствии с регламентом Европейского союза государство обязано компенсировать перевозчикам расходы на такую социальную помощь.

"Когда мы начинали коммерческие перевозки, от Автотранспортной дирекции и Министерства сообщения мы получили очень четкие сигналы, что в ближайшее время ситуация с положенными нам компенсациями будет решена", - подтвердил член правления ООО "Lux Express Latvia" Алдис Кибенс.

Прошло уже больше года, но государство свое обещание так и не выполнило. Например, "Lux Express" за это время перевез более 70 000 пассажиров, которым положены льготы. На это компания потратила примерно полмиллиона евро из собственных средств - а компенсации так и не получила.

"По сути, мы сейчас оплачиваем социальные функции государства, которые должно обеспечивать и финансировать само государство", - отметил Кибенс.

В среду комиссия Сейма по народному хозяйству в очередной раз пыталась решить вопрос компенсаций с помощью поправок в закон о предоставлении услуг общественного транспорта. Однако предложенные Министерством сообщения поправки депутаты сочли юридическим браком и рассмотрение законопроекта было отложено на неделю. Депутаты и чиновники министерства спорят о том, кто виноват в задержке компенсаций. Министерство утверждает, что не может их выплачивать, пока Сейм не примет необходимое правовое регулирование.

#общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    2-го октября

    Латышский суд, самый латышский в мире! Блажен, кто верит!

    3
    1

