Новые пошлины, вводимые США с 14 октября, таковы: 10% на импортные пиломатериалы и 25% на импортную мебель. А с 1 января 2026 года на отдельные виды мебели тарифы скакнут ещё: на шкафы и стеллажи — до 50%, а на мягкую мебель — до 30%.

Это — очередной виток тарифной войны, которую Трамп ведёт со всем миром с большим увлечением. Выступив с заявлением, он сказал, что новые пошлины на древесину необходимы «для поддержки промышленности США и укрепления нацбезопасности», что этот шаг «укрепит цепочки поставок» и, конечно, «повысит устойчивость промышленности», даст новые рабочие места и увеличит мощности по производству изделий из древесины на внутреннем рынке.

Адресовано это было как самим американцам, так и, в первую очередь, соседу США — Канаде. Именно она продаёт Штатам львиную долю закупаемой ими древесины. Трамп уверен, что столько древесины его государству не нужно, и что оно могло бы удовлетворить свой спрос отечественными лесами. Лес в США, конечно, есть (в стране около 300 млдр деревьев), но зато нет столько лесопилок, чтобы обрабатывать спиленное в нужном количестве. Поэтому эксперты бьют тревогу. Ведь новые пошлины повысят стоимость пиломатериалов, а значит — и расходы на строительство, резко увеличивая затраты потребителей и усугубляя жилищный кризис.

Про цены на мебель, которые взлетят до небес в США после нового года, и говорить нечего. Они, кстати, за прошедший год уже пошли вверх, потому что Трамп ввел пошлину на китайские и вьетнамские изделия из древесины, и теперь мебель для гостиных и столовых подорожала на 9,5%. А после 1 января 2026 года будет новый, куда более резкий скачок.

Но как это всё касается латвийские компании? Дело в том, что наши деревообработчики продают в США OSB-плиты, пиломатериалы из хвойных пород и берёзовую фанеру. Как рассказал порталу LSM вице-президент Латвийской федерации лесопереработки Клаус, эти три товара входят в число основных экспортных позиций Латвии на рынке США, пятом по значению среди крупнейших рынков сбыта. До сих пор пошлина на эти изделия составляла 0%, но с середины октября будет установлена новая ставка. И возникает вопрос: а на чьи плечи она ляжет?

По словам Клауса, латвийские производители в Соединённых Штатах Америки зарабатывают недостаточно, чтобы покрыть введённые пошлины, поэтому их ждут серьёзные переговоры с американскими покупателями. «Мы ожидаем серьёзных уступок со стороны покупателей из США. В противном случае это приведёт к тому, что нам придётся субсидировать экспорт продукции в Соединённые Штаты, что нежизнеспособно. Наша прибыльность в экспорте в США не составляет 10-15%. Если эти пошлины лягут на плечи производителя, нам придётся экспортировать с убытками», — пояснил Клаус.

Если договориться не получится, возможно, латвийским деревообработчикам придётся снизить поставки продукции в США или даже прекратить. К счастью, американский рынок является для них хоть и важным, но не главным: основную выгоду они получают, продавая свою продукцию в другие страны ЕС и в Великобританию.