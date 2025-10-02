Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пошлины США на древесину сильно заденут латвийских производителей 3 213

Бизнес
Дата публикации: 02.10.2025
LSM.LV
Изображение к статье: Пошлины США на древесину сильно заденут латвийских производителей

Президент США продолжил тарифную войну, подняв пошлины на импорт пиломатериалов и изделий из древесины. Направлено это против Канады, но пострадают рикошетом и латвийские деревообработчики.

Новые пошлины, вводимые США с 14 октября, таковы: 10% на импортные пиломатериалы и 25% на импортную мебель. А с 1 января 2026 года на отдельные виды мебели тарифы скакнут ещё: на шкафы и стеллажи — до 50%, а на мягкую мебель — до 30%.

Это — очередной виток тарифной войны, которую Трамп ведёт со всем миром с большим увлечением. Выступив с заявлением, он сказал, что новые пошлины на древесину необходимы «для поддержки промышленности США и укрепления нацбезопасности», что этот шаг «укрепит цепочки поставок» и, конечно, «повысит устойчивость промышленности», даст новые рабочие места и увеличит мощности по производству изделий из древесины на внутреннем рынке.

Адресовано это было как самим американцам, так и, в первую очередь, соседу США — Канаде. Именно она продаёт Штатам львиную долю закупаемой ими древесины. Трамп уверен, что столько древесины его государству не нужно, и что оно могло бы удовлетворить свой спрос отечественными лесами. Лес в США, конечно, есть (в стране около 300 млдр деревьев), но зато нет столько лесопилок, чтобы обрабатывать спиленное в нужном количестве. Поэтому эксперты бьют тревогу. Ведь новые пошлины повысят стоимость пиломатериалов, а значит — и расходы на строительство, резко увеличивая затраты потребителей и усугубляя жилищный кризис.

Про цены на мебель, которые взлетят до небес в США после нового года, и говорить нечего. Они, кстати, за прошедший год уже пошли вверх, потому что Трамп ввел пошлину на китайские и вьетнамские изделия из древесины, и теперь мебель для гостиных и столовых подорожала на 9,5%. А после 1 января 2026 года будет новый, куда более резкий скачок.

Но как это всё касается латвийские компании? Дело в том, что наши деревообработчики продают в США OSB-плиты, пиломатериалы из хвойных пород и берёзовую фанеру. Как рассказал порталу LSM вице-президент Латвийской федерации лесопереработки Клаус, эти три товара входят в число основных экспортных позиций Латвии на рынке США, пятом по значению среди крупнейших рынков сбыта. До сих пор пошлина на эти изделия составляла 0%, но с середины октября будет установлена новая ставка. И возникает вопрос: а на чьи плечи она ляжет?

По словам Клауса, латвийские производители в Соединённых Штатах Америки зарабатывают недостаточно, чтобы покрыть введённые пошлины, поэтому их ждут серьёзные переговоры с американскими покупателями. «Мы ожидаем серьёзных уступок со стороны покупателей из США. В противном случае это приведёт к тому, что нам придётся субсидировать экспорт продукции в Соединённые Штаты, что нежизнеспособно. Наша прибыльность в экспорте в США не составляет 10-15%. Если эти пошлины лягут на плечи производителя, нам придётся экспортировать с убытками», — пояснил Клаус.

Если договориться не получится, возможно, латвийским деревообработчикам придётся снизить поставки продукции в США или даже прекратить. К счастью, американский рынок является для них хоть и важным, но не главным: основную выгоду они получают, продавая свою продукцию в другие страны ЕС и в Великобританию.

Читайте нас также:
#сша #экспорт #торговая война
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    можно Ожидать всего

    3
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Мы ожидаем серьёзных уступок со стороны покупателей из США -- От покупателей можно жидать всего, что угодно, но вот от господина Трампа, который в первую очередь бизнесмен и только потом политик, абсолютно ничего можно не ожидать.

    4
    2
  • NB
    Nose Bose
    2-го октября

    боюсь спросить, а шо, Латвия в суд ВТО не подаст за незаконные пошлины? :)

    3
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Изображение к статье: Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Спасибо вам за миллиарды, вы свободны! Как иностранных инвесторов лишили ВНЖ в Латвии
Изображение к статье: Клиенты из Юго-Восточной Азии тоже смогут наслаждаться видами на Луцавсалу. Эксклюзив!
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП
Изображение к статье: Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП
Изображение к статье: Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США
Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США 123
Изображение к статье: Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь
Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь 136
Изображение к статье: Производитель молочной продукции «Grasbergs» прекратил производство
Производитель молочной продукции «Grasbergs» прекратил производство 2 209
Изображение к статье: Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС
Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС 1 169

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 91
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 84
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео