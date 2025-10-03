Хотя правительство снизило НДС на определённые продукты питания, Латвия стала лидером по росту цен в Европе, заявила в передаче TV24 «Личность дня» председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука, пишет LA.LV.

По словам Штейнбуки, недавно была достигнута договорённость о снижении НДС на ряд продуктов, но, например, на курятину и яйца, для которых налог был снижен, цены за последнее время выросли «ненормально» — примерно на 26% всего за один месяц.

Она затруднилась сказать, связано ли это с благополучием кур, но с иронией добавила, что, возможно, в Латвии о курах заботятся больше, чем о людях. "В любом случае — связано это или нет — непонятно", — заключила Штейнбука.

"Цены растут, и в августе на продукты питания в целом они увеличились на 6%. Мы — абсолютные чемпионы Европейского союза по росту цен на еду", — заявила она.

Инициатива Министерства экономики о снижении НДС перекликается с инициативой в Швеции, где тоже был снижен НДС на отдельные продукты. Но даст ли эта мера эффект — это уже другой вопрос.

"Этот эффект может быть поделен между торговцами и потребителями. Если торговцы заберут себе больше половины, то оставшаяся часть не будет столь значимой. Тут надо было как-то контролировать ситуацию", — считает Штейнбука.

LA.LV