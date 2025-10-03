Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где логика? Снизили НДС на отдельные продукты, а цены всё равно взлетели 4 264

Бизнес
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где логика? Снизили НДС на отдельные продукты, а цены всё равно взлетели
ФОТО: Unsplash

Хотя правительство снизило НДС на определённые продукты питания, Латвия стала лидером по росту цен в Европе, заявила в передаче TV24 «Личность дня» председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука, пишет LA.LV.

По словам Штейнбуки, недавно была достигнута договорённость о снижении НДС на ряд продуктов, но, например, на курятину и яйца, для которых налог был снижен, цены за последнее время выросли «ненормально» — примерно на 26% всего за один месяц.

Она затруднилась сказать, связано ли это с благополучием кур, но с иронией добавила, что, возможно, в Латвии о курах заботятся больше, чем о людях. "В любом случае — связано это или нет — непонятно", — заключила Штейнбука.

"Цены растут, и в августе на продукты питания в целом они увеличились на 6%. Мы — абсолютные чемпионы Европейского союза по росту цен на еду", — заявила она.

Инициатива Министерства экономики о снижении НДС перекликается с инициативой в Швеции, где тоже был снижен НДС на отдельные продукты. Но даст ли эта мера эффект — это уже другой вопрос.

"Этот эффект может быть поделен между торговцами и потребителями. Если торговцы заберут себе больше половины, то оставшаяся часть не будет столь значимой. Тут надо было как-то контролировать ситуацию", — считает Штейнбука.

LA.LV

Читайте нас также:
#продукты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
2
0
7

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleksandr
    3-го октября

    Монетарная экономика давно не работает так как работала 100 и 200 лет назад! Деньги надо запрещать и запускать рейтинговый метод для оценки труда. Не будет возможным поднимать цену на труд только в одной профессии. И не деньгами всё мерить, а именно рейтингом в знаниях, умениях и простого труда. А то как у нас сейчас? Илон Маск за секунду зарабатывает ровно столько, сколько средняя зарплата в стране. Был бы он в рейтинге, то немного лучше жил бы, чем обычный гражданин.

    1
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    3-го октября

    Как у нас любят копировать россию. Там то же самое, приказывают снизить цены на какие-то категории товаров. Ну торговцы снижают, и сразу же поднимают на другие товары. Работает только свободный рынок и высокая конкуренция. А у нас пара сетей и очень мало среднего бизнеса. Людей тоже больше не становится. Ну как бы всё логично.

    7
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го октября

    Налицо целенаправленная политика избавления Латвии от населения. Вот вымрут пенсионеры, разбегутся остальные... Хочу посмотреть на страну, заселенную только "особыми уполномоченными эффективными менеджерами", которые будут платить налоги друг другу и продавать друг другу же "экологически чистые" яйца по цене бриллиантов...

    25
    2
  • Д
    Дед
    Мимо проходил
    3-го октября

    Думаю, вряд ли. Нет никому дела до той Латвии. Считаю, что это результат ограничения конкуренции, когда на рынке присутствуют несколько операторов, которые по сговору держат цены. А ограничение конкуренции первое преступление наших правителей. то есть непомерная налоговая нагрузка и полностью незаконная ( то есть не ограниченная законами) работа ВИД. Налоговики тупо грабят малый бизнес, а до большого дотянутся не могут- они уже сбежали из Латвии.

    15
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Изображение к статье: Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Спасибо вам за миллиарды, вы свободны! Как иностранных инвесторов лишили ВНЖ в Латвии
Изображение к статье: Клиенты из Юго-Восточной Азии тоже смогут наслаждаться видами на Луцавсалу. Эксклюзив!
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП
Изображение к статье: Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП
Изображение к статье: Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США
Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США 123
Изображение к статье: Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь
Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь 136
Изображение к статье: Производитель молочной продукции «Grasbergs» прекратил производство
Производитель молочной продукции «Grasbergs» прекратил производство 2 209
Изображение к статье: Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС
Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС 1 169

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 91
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 84
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео