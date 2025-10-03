Прошло два месяца с тех пор, как в стране были введены новые ограничения на продажу алкоголя, пишут общественные СМИ.

Первые две недели в магазинах хватало покупателей, порой недовольных, которые спрашивали, почему им больше нельзя покупать алкоголь после 20:00 или почему нельзя сделать это рано утром. Сейчас владельцы региональных магазинов отмечают, что покупатели в основном приспособились.

Чаще всего наплыв покупателей происходит вечером, непосредственно перед запрещенным временем, как и раньше, или незадолго до 10 часов утра. В остальное время дня в небольших магазинах стало гораздо тише. Однако, по мнению опрошенных жителей, даже такие ограничения не приведут к снижению потребления алкоголя в стране.

Владельцы магазинов, опрошенные Латвийским телевидением, отметили небольшое снижение продаж алкоголя в первый месяц, но рост в сентябре. В целом, тенденция такая, что покупатели покупают больше алкоголя за один раз, чем раньше.

"Если сравнивать август и сентябрь этого года с августом и сентябрем прошлого года, видно, что период ограничений повлиял на количество покупок - оно немного снизилось, опустившись ниже 2000 именно в этот период. Если говорить о потреблении алкоголя, то наблюдалось небольшое падение, всего на несколько процентов. В сентябре, что интересно, потребление алкоголя выросло на 2%, несмотря на все ограничения", - сказал управляющий магазином "Skorpions" в Заубе Цесисского края Арнис Звайгзне.

Виталий Лебедев, управляющий сетью магазинов "Uni Bode": "Если говорить именно об алкоголе, то всё в пределах нормы. Конечно, мировая экономическая ситуация диктует свои тенденции, но в магазинах нашей компании существенных изменений не наблюдается".

Продавцы также отметили, что в августе на снижение потребления, вероятно, больше повлияла прохладная погода, чем ограничения. В свою очередь в сентябре существенных отличий от предыдущих лет не ощущалось. Некоторые владельцы магазинов считают, что более объективные выводы можно будет сделать через год, когда будет видна полная картина выручки и привычек покупателей. Тогда и можно будет принимать решения об изменении рабочего времени.