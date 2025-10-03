Производитель молочных продуктов — крестьянское хозяйство «Zilūži», работающее под брендом «Grasbergs», приняло решение прекратить производство молочной продукции и мороженого, говорится в опубликованном заявлении компании на платформе Facebook, сообщает ЛЕТА.

«После долгих обсуждений и множества рассмотренных вариантов мы приняли решение прекратить производство молочной продукции и мороженого», — говорится в сообщении.

В хозяйстве поясняют, что такое решение связано с проводимым в настоящее время процессом реструктуризации и повышения эффективности. «Этот процесс требует большого внимания и полной отдачи. Всё, чем мы занимаемся, мы хотим делать качественно, и на данный момент наша цель — создать хозяйство, которое будет прозрачным и эффективным на всех этапах», — поясняют в «Zilūži».

Тем не менее, в хозяйстве выражают надежду, что это временная приостановка, и, возможно, после зимнего сезона производство удастся возобновить.

Согласно данным Firmas.lv, в прошлом году «Zilūži» работало с оборотом 2,188 миллиона евро и прибылью в 32 946 евро. Хозяйство зарегистрировано в 1992 году, его единственным владельцем является Валтс Грасбергс.