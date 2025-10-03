Baltijas balss logotype
Rail Baltica: в Латвии пока строят всего 10 км. Одна из причин задержки - разминирование 8 667

Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Rail Baltica: в Латвии пока строят всего 10 км. Одна из причин задержки - разминирование
ФОТО: LETA

До конца этого года строительные работы должны охватить 43% основной железнодорожной трассы "Rail Baltica", заявил в интервью агентству LETA председатель правления совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Марко Кивила и финансовый директор Ояр Даугавиетис.

Кивила сообщил, что в Эстонии в настоящее время активно ведутся работы по строительству насыпей и связанной с ними инфраструктуры примерно на 105 километрах, а в Литве до конца года объем строительства достигнет 114 километров.

В Латвии же сейчас на стадии строительства находится около 10 километров, при этом цель — достичь 45 километров к концу года.

Он пояснил, что перед началом формирования насыпи на большинстве участков необходимо провести масштабные подготовительные работы — вырубку леса, строительство подъездных дорог, выравнивание земли, а также разминирование. Последнее особенно важно для Латвии, так как новая железнодорожная линия проходит через территории, где до сих пор находят неразорвавшиеся боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн.

"На отдельных участках до сих пор необходимо проводить вырубку леса, строить подъездные дороги и подготавливать территорию, выравнивая землю. Параллельно продолжается процесс формирования насыпи, которая обеспечивает стабильную основу для надземной части железной дороги", — добавил Кивила.

По его словам, этот процесс является важным условием безопасности, но он также замедляет начало строительных работ по сравнению с соседними странами.

"Параллельно строится связанная с насыпью инфраструктура — мосты, виадуки, переходы, водопропускные трубы и другие инженерные сооружения. После завершения работ по формированию насыпи следующим этапом станет строительство надземной части железной дороги, включая укладку балласта, установку шпал и рельсов", — объяснил Кивила.

Руководитель "RB Rail" также отметил, что подписание контрактов является решающим этапом проекта, так как на текущий момент остаётся передача в аутсорсинг подсистем управления поездами и сигнализации (CCS), а в Литве — строительство отдельных участков основной трассы от Каунаса до границы с Польшей и от Паневежиса до границы с Латвией. В то же время недавно был заключён договор на электрификацию всей трассы "Rail Baltica".

"В Латвии уже выбран подрядчик для строительства основной трассы, поэтому сейчас завершаем заключение оставшихся договоров, чтобы все контракты на выполнение строительных работ первого этапа проекта 'Rail Baltica' были подписаны. После этого основной акцент будет сделан на строительство, а не на подготовительные работы", — пояснил Кивила.

Даугавиетис добавил, что при запросе финансирования у Европейской комиссии или участии в конкурсах представители ЕС всегда интересуются степенью готовности проекта.

"Подписанный контракт фактически означает, что мы находимся на очень высокой стадии готовности, чтобы выделенное финансирование было использовано и проект продвигался вперёд. Раньше нам приходилось 'играть в игру' с предположениями, а сейчас мы можем сказать, что у нас есть контракты, и мы готовы инвестировать средства и реализовывать проект", — отметил Даугавиетис.

Он также пояснил, что ранее в Латвии было принято решение направить часть финансирования на так называемый Рижский узел, то есть участок трассы, проходящий через Ригу.

"Если сравнить объём доступных средств в Эстонии, Латвии и Литве и вложить всё только в основную трассу, проходящую мимо Риги, то объём строительных работ в Латвии, скорее всего, был бы сопоставим с соседними странами", — добавил Даугавиетис.

По его словам, Рижский узел — самая сложная часть, где железная дорога проходит через город, и требуется учесть множество факторов и интересов большого числа сторон. Сейчас основное внимание уделяется строительству 45 километров основной трассы от границы с Литвой до населённого пункта Миса, затем до Саласпилса, а после — на север, к границе с Эстонией.

Он также пояснил, что проект разбит на операционные этапы, чтобы можно было запускать в эксплуатацию отдельные участки линии ещё до завершения строительства всей основной трассы.

"Причина, по которой следующий этап — строительство линии от Мисы до Саласпилса, заключается в том, что из Саласпилса может начать курсировать челночный поезд до Центральной станции Риги и станции аэропорта Риги. Есть ли у нас на это деньги? Пока ещё нет", — добавил Даугаветис.

По его словам, на данный момент все "карты поставлены" на следующий долгосрочный бюджет Европейского союза, и, согласно текущим оценкам, его объём ожидается выше, чем в период с 2021 по 2027 год. Обсуждения о распределении этих средств только начинаются.

Согласно информации совместного предприятия стран Балтии "RB Rail", стоимость первого этапа проекта "Rail Baltica" в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро приходятся на Латвию. Однако потенциально возможно сэкономить до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также других факторов.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, в Балтии может достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе, проведённом в 2017 году, предполагалось, что весь проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект "Rail Baltica" предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы обеспечить дальнейшее железнодорожное соединение стран Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию шириной колеи 1435 мм и протяжённостью 870 километров, по которой поезда смогут развивать скорость до 240 километров в час.

  • Мп
    Мимо проходил
    3-го октября

    Постройте километр вокруг Сейма и запустите поезд, чтобы вся эта свора наружу выйти не могла - тогда все остальные километры будут построены быстрее и дешевле.

    9
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го октября

    Китайцев пригласите и они вам построят за пару недель и дешевле, потому как не надо будет кормить местных воров.

    53
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    3-го октября

    Два красных пальца вниз на коммент, видимо два вора подонка, не согласны что их рыла от гос. корыта советуют оттянуть.

    25
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    3-го октября

    Один, видать здох со страху, что могут от корыта оттянуть. А вот другой негодяй ещё трепещется, опять палец вниз поставил. Ну ничего, закон кармы неумолим, последует и он за первым!

    7
    0
  • А
    Алекс
    Бесс Толковый
    3-го октября

    Бестолковый,ты русский язык выучи,а потом свои бестолковые комментарии пиши

    0
    1
  • А
    Алекс
    Бесс Толковый
    3-го октября

    Бестолковый,ты русский язык выучи,а потом свои бестолковые комментарии пиши

    0
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    3-го октября

    Алексу.

    Вот и отозвался второй, кто на красный полей нажимал! И чё не хочешь чтобы китайцы достроили? Можно подумать что ты от этого проекта что то имеешь.

    1
    0
  • Д
    Дед
    3-го октября

    Вот поэтому и экономика Латвии в ..опе по сравнению с Литвой и Эстонией- там воруют меньше и мин нет!

    36
    2
