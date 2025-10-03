В этом году негромко прошел один знаковый юбилей: 15 лет назад в Латвии была принята программа временных видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.

По этой линии в Латвии обрели право проживать 8 378 инвесторов и 12 703 членов их семей. За тот же срок отказано было 356 инвесторам, а у 3 344 ВНЖ были аннулированы.

Падение "недвижки" в 12 (!) раз

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, возглавляемая экс-министром обороны Раймондсом Бергманисом («Объединенный список»), рассмотрела в сентябре обобщенные данные от Управления гражданства и миграции, Банка Латвии, Министерства экономики и SIA Lursoft IT. Получилось, что за 15 лет иностранцы положили в копилку Латвии 1,64 миллиарда евро. Много это или мало, сравним с военным бюджетом страны на 2025 год – 1,559 миллиарда евро.

Более всего денег вносили по линии ВНЖ в части недвижимости – 1,366 миллиардов. Самым урожайным в этом плане был благословенный 2013-й год – тогда у нас купили на 397,315 миллионов евро. Для сравнения, в 2024 году всего лишь на 15,455 миллионов.

Зато после двух лет полного нуля по части вложений в кредитные учреждения Латвии в прошлом году иностранцы неожиданно положили им на счета 1,12 миллионов евро – в обмен на ВНЖ. Это, конечно, слезы по сравнению с тучным 2013-м, когда зашел аж 31,328 миллион евро. В 2024 году поступило 2,12 миллионов евро, тогда как в 2013-м было – 29,3 миллиона. И полностью по нулям в части государственных ценных бумаг. Ну не верит иностранный частник нашим облигациям, даже виды Вецриги и Юрмалы не соблазняют его. А ведь были же времена, скажем, в 2016 году купили на 4,47 миллионов. Вероятно, Латвия тогда в своем будущем смотрелась выигрышней…

А что случилось?

Сворачивался бизнес не сразу, хотя геополитические тучи понеслись над горизонтом уже 10 лет назад. "Русская весна" 2014 года стоила реальных денег: вместо 71 150 евро для провинции и 142 300 евро для Риги и Рижского региона порог покупки недвижимости был установлен в 250 000 евро. Эффект был незамедлительным и обвальным: падение общей суммы приобретенного жилья в 5,45 раз с 2014 по 2015 год.

Кого тем самым выпорола унтер-офицерская вдова, вопрос даже не риторический.

В ретроспективе новейшей истории понятно, что, угрожая коварным московитам закрыть для них окно в Европу, наши, в итоге, добились совсем обратного. Геополитические амбиции Кремля только выросли, ну а недополученный евро, увы, сам себя не заработал.

Разумеется, в 2022 году "инициированный РФ вооруженный конфликт в Украине", как отмечается в документе для комиссии Сейма, "прекратил выдачу ВНЖ для граждан РФ и РБ", допустив таковое "только в особых случаях". Контрольных выстрела по программе ВНЖ было сделано аж два: один в виде пандемии, когда страна вообще оказалась закрыта на заглушку, и, в форме повышения пресловутой ставки кредитов Euribor. Тем не менее – сюрприз! – ручеек желающих осчастливить нашу страну все еще журчит.

Кто хочет жить и работать с нами?

В 2024 году было получено 46 заявок на ВНЖ от инвесторов, включая сюда покупателей недвижимости, вкладчиков в кредитные учреждения, покупателей государственных ценных бумаг и собственников долей капитала. Теперь, в отсутствие подателей из РФ и РБ, лидирует КНР. Для сравнения: в 2014 году к нам попросилось 2250 человек – т.е, в 50 раз больше!

Но вот что ясно уже сейчас -- оставшиеся инвесторы будут покупать именно что рижские объекты. А ведь в "золотые" 2010-е, наши ушлые риэлторы, умудрялись "впарить" доверчивым иностранцам собственность и в Икшкиле, и в Ропажи, и в Энгуре, и в Яунелгаве. Экология – отличная, и до Риги недалеко. Ну, по московским масштабам, вообще, рядом.

История из жизни

Мне лично довелось познакомиться с обладательницей ВНЖ, которая сама себя иронично именовала "кубаноидом", т.е. выходцем с Кубани.

История у нее такая: после окончания Краснодарского университета сделала успешную карьеру в Москве – заработала на сценариях детективных сериалов столько, что смогла себе позволить дом в Яуногре. Рассчитывала жить на лоне природы, писать для Москвы, исправно получать банковские переводы, и в свободное время путешествовать по новой стране на мотоцикле.

Но не тут-то было. Поначалу по карману ударили энергоносители – домик отапливался исключительно газом. Привыкшая к солнечному югу инвесторша отчаянно мерзла – и счета приходили по 500 евро в месяц. В итоге, после нескольких лет мучений, она таки продала свой особняк и переселилась в Черногорию. Успела, можно сказать, в последний вагон, ибо в этой крохотной славянской стране НАТО теперь тоже не рады россиянам. Куда деньги спрятали?

Так а как же в Латвии решили распорядиться деньгами, все-таки, получаемыми от ВНЖ? Их стали зачислять в специальный фонд при Минэкономике, а потом расходовать, например, для участия страны во всемирной выставке Expo.

И вот в 2025 году на Expo-2025 Osaka израсходовали 3 252 545 евро. Можно ли было найти средствам иное применение, нежели чем слать германской фирме спортивного оборудования Kettler, которой, внезапно, удалось стать "исполнителем концепции, дизайна и осуществления" совместного павильона Балтийских государств? Что думаете?