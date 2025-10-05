Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Страна G7 резко нарастила закупки российской рыбы 1 157

Бизнес
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Страна G7 резко нарастила закупки российской рыбы
ФОТО: Youtube

Россия на 15 процентов нарастила экспорт рыбы в Японию.

За восемь месяцев 2025 года поставки российских рыбы и морепродуктов в Японию выросли в физическом выражении на 15 процентов, если сравнивать с январем-августом 2024 года, и достигли 82 тысяч тонн.

В деньгах рост составил 10 процентов, до 606 миллионов долларов. Оказалось, что экспорт сурими из минтая вырос на 50 процентов в натуральном выражении и на 75 процентов в стоимостном. Поставки этой продукции достигли 16 тысяч тонн, за которые японская сторона заплатила 41 миллион долларов. Кроме того, эта азиатская страна купила 3,5 тысячи тонн филе минтая на 13 миллионов долларов.

В то же время на 35 процентов в физическом выражении упали поставки камчатского краба.

Экспорт живого морского ежа удержался на отметках аналогичного периода 2024 года в физическом выражении. В денежном выражении рост составил 15 процентов. Кроме того, на 23 процента в натуральном выражении выросли поставки кальмара.

Читайте нас также:
#россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Если война длится больше недели,то на этом кто то хорошо зарабатывает,сказал кто то из великих мыслителей. Поэтому война войной ,а деньги по расписанию. Богатеют все-российские иудеи ,иудеи Америки,европейские иудеи,израильские ...Но все хорошее иногда заканчивается очень плохо...Слушай хоть Лайтмана иногда чем это все грозит евреям 😭

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Госдолг США за пару дней вырос почти на 360 миллиардов долларов
Изображение к статье: Госдолг США за пару дней вырос почти на 360 миллиардов долларов
Ryanair продолжает конфликтовать с Израилем, что за этим стоит
Изображение к статье: А ведь были золотые времена туризма. Иконка видео
Каждое нововведение убивает торговлю, надо повышать расценки - эксперт
Изображение к статье: Каждое нововведение убивает торговлю, надо повышать расценки - эксперт
Изображение к статье: Летающая из Риги авиакомпания объявила об отмене множества рейсов. Пострадают тысячи пассажиров
Летающая из Риги авиакомпания объявила об отмене множества рейсов. Пострадают тысячи пассажиров 501
Изображение к статье: Богатый и знаменитый - но уже не в политике. Иконка видео
Рост акций Tesla позволил 54-летнему Маску вырваться в рейтинге с полутриллионом USD 176
Изображение к статье: Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X 255
Изображение к статье: Клиенты из Юго-Восточной Азии тоже смогут наслаждаться видами на Луцавсалу. Эксклюзив!
Спасибо вам за миллиарды, вы свободны! Как иностранных инвесторов лишили ВНЖ в Латвии 2 1290

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 9
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 16
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 24
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 22
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
1
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 1 24
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
В мире
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России 28
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 9
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 16
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео