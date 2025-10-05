За восемь месяцев 2025 года поставки российских рыбы и морепродуктов в Японию выросли в физическом выражении на 15 процентов, если сравнивать с январем-августом 2024 года, и достигли 82 тысяч тонн.

В деньгах рост составил 10 процентов, до 606 миллионов долларов. Оказалось, что экспорт сурими из минтая вырос на 50 процентов в натуральном выражении и на 75 процентов в стоимостном. Поставки этой продукции достигли 16 тысяч тонн, за которые японская сторона заплатила 41 миллион долларов. Кроме того, эта азиатская страна купила 3,5 тысячи тонн филе минтая на 13 миллионов долларов.

В то же время на 35 процентов в физическом выражении упали поставки камчатского краба.

Экспорт живого морского ежа удержался на отметках аналогичного периода 2024 года в физическом выражении. В денежном выражении рост составил 15 процентов. Кроме того, на 23 процента в натуральном выражении выросли поставки кальмара.