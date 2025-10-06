Baltijas balss logotype
Россияне получат по 16 евро за вклады в сберкассы времен СССР 0 281

Бизнес
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В социализме не было альтернативы хранению средств.

В социализме не было альтернативы хранению средств.

Государство признало депозиты внутренним долгом.

С 2026 по 2028 год из федеральной казны РФ будет выделено почти 5 миллиардов рублей (50 000 000 евро) на выплаты компенсаций россиянам по советским вкладам.

Депозиты, которые были открыты до 20 июня 1991 года в Сберегательном банке СССР, государство признало внутренним госдолгом. И решило их компенсировать. Причем платят не только самим вкладчикам, но и их наследникам. Компенсации полагаются и за целевые вклады на детей.

В первую очередь сумма компенсации зависит от возраста получателя:

  • Вкладчикам, которые родились в 1945 году или раньше, компенсация выплачивается в трехкратном размере.

  • Вкладчикам 1946 - 1991 годов рождения - в двукратном размере.

Проще говоря, берется сумма денег, которая была на сберкнижке по состоянию на 20 июня 1991 года, и умножается на два или на три - в зависимости от того, когда родился человек.

Но это еще не всё. Сумма компенсации также зависит от срока хранения вкладов и даты завершения договора. То есть размер вклада умножается еще и на коэффициент: от 0,6 до одного. Чем больше времени прошло с момента закрытия вклада, тем ниже будет коэффициент. Соответственно, тем меньше денег получит вкладчик. А самый высокий коэффициент – единица - полагается по вкладам, которые не закрыты до сих пор или действовали в 1992–2025 годах и были закрыты в период с 1996 по 2025 год.

Комментирует Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала "Деньги и песец":

  • Советские вклады в сберегательных кассах фактически представляли собой государственный долг. Ведь люди помещали деньги на вклад не потому, что их был избыток. А потому, что на них нечего было приобрести - в Советском Союзе просто не производилось достаточного количества потребительских товаров. И средства со вкладов правительство использовало для финансирования своих проектов, которые не предназначены для потребительского рынка. Ну, мы понимаем, о чем речь.

Уже в конце 70-х - начале 80-х годов было понятно, что рассчитаться по этим обязательствам Советский союз не сможет. Был такой замечательный экономист Игорь Бирман, который писал, что при первой же возможности правительство избавится от этих обязательств - либо через инфляцию, либо эти вклады будут конфискованы или заморожены. Так и произошло - в начале 90-х эти деньги резко обесценились. Тем не менее, в 1995-м году был принят закон о компенсации этих вкладов. Был определен порядок выплат. И сейчас правительство потихонечку выплачивает эти средства - такой чисто политический жест... Если предположить, что получателями является миллион граждан, то на человека приходится 1600 рублей в год (16 евро). Можно один раз сходить куда-нибудь пообедать… Зато всегда можно сказать: «мы же компенсируем советские вклады»!

