Рапс утонул «по неправильным причинам»: фермерам приходится спорить со страховщиками 0 221

Бизнес
Дата публикации: 08.10.2025
LETA
Изображение к статье: Рапс утонул «по неправильным причинам»: фермерам приходится спорить со страховщиками

Через год после наводнения, когда население столкнулось с нюансами страховых договоров и отказами в компенсациях, похожие проблемы возникли и у фермеров, пишут общественные СМИ. Владельцы хозяйства "Айнава" в Аугшдаугавском крае выразили недоумение из-за отказа в выплате компенсации.

Банк Латвии призывает страховые компании активнее разъяснять условия страховых договоров клиентам уже в момент их заключения, а не ждать стадии подачи заявления на возмещение.

В этом году из-за продолжающихся дождей на хозяйстве "Айнава" в Аугшдаугавском крае погибло около 70 гектаров рапса из 270 посаженных. Несмотря на то, что урожай был застрахован, страховщик отказался выплатить компенсацию в полном объеме. Причина отказа - условия договора, в которых затяжные дожди отделены от риска ливней. Иными словами, если бы посевы погибли из-за сильных ливней, а не длительных дождей, компенсация была бы положена.

Владелец хозяйства выразил недоумение: "Какая разница, из-за каких дождей погиб рапс, если результат один и тот же?".

Он также отметил, что "Айнава" далеко не единственное хозяйство, недовольное действиями страховых компаний. Банк Латвии в рамках надзора уже указал, что страховщик должен предоставлять клиентам легко читаемую и понятную информацию о страховом продукте, включая стандартизированный информационный документ о страховании собственности. Клиенты, в свою очередь, обязаны ознакомиться с этой информацией, чтобы понимать условия договора и решить, подходит ли он для их нужд.

#сельское хозяйство
