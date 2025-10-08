Baltijas balss logotype
Ryanair закрывает маршруты из Риги. Освободившиеся самолеты будут возить поляков и испанцев

Бизнес
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ryanair закрывает маршруты из Риги. Освободившиеся самолеты будут возить поляков и испанцев
ФОТО: LETA

Ryanair сокращает число рейсов из Риги: с зимнего сезона отменяются маршруты по нескольким направлениям, включая Париж, Эдинбург и Кёльн. Причина — налоговая политика и пересмотр стратегии.

Бюджетная авиакомпания Ryanair значительно сокращает присутствие в Риге, начиная с зимнего сезона полётов (конец октября — начало ноября). Из столицы Латвии больше не будут выполняться прямые рейсы по следующим направлениям:

• Орхус (Дания), • Париж-Бове (Франция), • Мемминген (Германия), • Гданьск (Польша), • Жирона (Испания), • Гётеборг (Швеция), • Эдинбург (Великобритания).

Закрытие маршрутов в Мемминген (а также невозобновление рейсов в Берлин) стало частью более широкой стратегии Ryanair по сокращению операций в Германии. Компания вновь заявила, что причиной являются высокие авиационные налоги и сборы за управление воздушным движением в этой стране.

Это решение сокращает доступность дешевых прямых перелётов между Ригой и региональными немецкими городами. Согласно данным, последний рейс в Мемминген состоится 23 октября, то есть непосредственно перед вступлением в силу зимнего расписания.

С Германией все понятно, а что не так с Францией, Испанией, Польшей?… Похоже, что проблемы надо искать в Латвии. А вернее в немногочисленности ее населения. Источники отмечают, что Ryanair планирует перенаправить самолёты в страны с более благоприятной налоговой средой, например, в Италию и Польшу.

Хотя некоторые маршруты, такие как Жирона, традиционно сезонные, рейсы в Париж-Бове и Эдинбург ранее планировались как круглогодичные. Их прекращение вызывает вопросы о будущем роли Риги в стратегии Ryanair. Пока неясно, какие из отмененных направлений вернутся в расписание весной или летом 2026 года.

#аэропорт #авиация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

