Акциз на алкоголь и табак снова вырастет. Особенно плохие новости для пивоваров 1 947

Бизнес
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Акциз на алкоголь и табак снова вырастет. Особенно плохие новости для пивоваров
ФОТО: LETA

В ближайшие годы в Латвии вырастет акцизный налог на алкоголь, и в перспективе это может сильнее всего ударить по небольшим пивоварням. Производители предупреждают — подорожание может стать последним ударом для и без того испытывающей трудности отрасли, сообщают Новости TV3.

С будущего года акциз на алкоголь и табачные изделия будет повышен. Особенно обеспокоены этим небольшие производители пива — их будущее представляется в очень мрачных тонах.

Правительство поддержало поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие его повышение с 2026 года. Министерство финансов поясняет, что цель — как увеличение доходов бюджета, так и снижение потребления вредных продуктов.

Более резкий рост ожидается на крепкий алкоголь.

По расчётам Министерства финансов, бутылка крепкого алкоголя объёмом 0,5 литра в 2026 году подорожает примерно на 27 центов, а к 2028 году — примерно на 50 центов. Бутылка пива подорожает примерно на 3 цента.

В отрасли заявляют, что уже ограничения на время торговли серьёзно ударили по бизнесу, а повышение акциза — и главное, неопределённость относительно возможного нового роста ставок — не создают благоприятной среды для развития.

"Нас тревожит то, что сокращается легальный рынок, план по акцизу не выполняется, люди меньше потребляют алкогольные напитки или начинают покупать нелегальные — те же одеколоны. Отрасли сложно понять, куда ведёт этот 'тренд'", - указал исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Особенно плохие новости для пивоваров. С 1 марта 2028 года акциз на пиво вырастет в среднем на 10%. Это значит, что поллитра пива подорожает примерно на три цента. В Латвийском обществе независимых пивоваров царят мрачные настроения.

"Сейчас я нахожусь в командировке в Румынии, где акциз на пиво в пять раз ниже, чем в Латвии, так же как и в Германии и Бельгии, где акциз значительно ниже. Новые ставки акциза никого в отрасли особенно не удивили. С момента восстановления независимости акциз на пиво вырос в 15 раз, а на крепкий алкоголь — всего в 3,5 раза. Если бы я верил в теории заговора, сказал бы, что после принесения присяги депутаты идут в тёмную комнату, чтобы дать клятву производителям крепкого алкоголя", - сказал председатель Латвийского общества независимых пивоваров Рейнис Плявиньш.

В целом изменения принесут государственному бюджету за следующие три года более 30 миллионов евро дополнительных поступлений.

TV3

#налоги #алкоголь #пиво
(1)
  • Д
    Дед
    12-го октября

    Мы подняли налог на воздух, так люди стали меньше дышать! Это возмутительно! На дождь постой 10 лир, дождь грибной 20 лир, дождь с грозой и ветром 50 лир!

    19
    1

