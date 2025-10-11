В международном конкурсе на управление коммерческими площадями пассажирского терминала аэропорта Риги ко второму этапу квалифицированы 12 претендентов, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию, полученную в аэропорту.

В аэропорту пояснили, что на первом этапе конкурса претендентам не нужно было подавать финансовые предложения.

Во втором этапе квалифицированные участники должны представить окончательные предложения, включая предварительные расчёты стоимости, до 15 января 2026 года.

Всего в первом этапе конкурса участвовали 14 компаний, в том числе из Латвии, Ирландии, Швейцарии, Польши, Швеции и других стран.

Как ранее сообщалось, условия конкурса предусматривают разделение коммерческих площадей аэропорта на четыре лота: магазины беспошлинной торговли, розничные магазины, точки общественного питания и услуги бизнес-залов.

Изначально выбранный оператор или операторы будут управлять существующими коммерческими площадями, но после завершения расширения пассажирского терминала аэропорта смогут продолжить работу в новых помещениях ещё на десять лет.

Ожидается, что результаты конкурса станут известны в начале 2026 года, а приступить к работе новый оператор или операторы должны будут 1 января 2027 года — в тот момент истекает концессионный договор с нынешним оператором коммерческих площадей рижского аэропорта — ООО "TAV Latvia".

Как отмечают в аэропорту, закупка проводится с целью обеспечения современного опыта для пассажиров и стимулирования роста неавиационных доходов как в существующих, так и в будущих расширенных помещениях терминала.

Согласно информации на сайте рижского аэропорта, оператором коммерческих площадей в терминале с 2011 года является компания "TAV Latvia".

Ранее сообщалось, что в прошлом году управляющая коммерческими площадями терминала рижского аэропорта компания ООО "TAV Latvia" достигла оборота в 18,65 миллиона евро, что на 16,1% больше, чем годом ранее. Прибыль компании увеличилась на 3,4% — до 917 959 евро.

Компания "TAV Latvia" зарегистрирована в 2010 году, её уставный капитал составляет 302 845 евро. Она принадлежит зарегистрированному в Турции холдингу "TAV Havalimanlari Holding A.S".

Оборот рижского аэропорта в прошлом году составил 77,629 миллиона евро, что на 7,1% больше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась в 2,1 раза — до 3,441 миллиона евро.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиационным узлом в странах Балтии.