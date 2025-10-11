Baltijas balss logotype
Финансовая подушка — редкость для женщин в Латвии 0 680

Бизнес
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Финансовая подушка — редкость для женщин в Латвии
ФОТО: Unsplash

В Латвии 26% женщин имеют финансовую "подушку безопасности", которая позволяет покрыть расходы на три-шесть месяцев в случае потери источника дохода, тогда как среди мужчин такие накопления есть у 33%, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей SEB банка и проведённый опрос.

Согласно опросу, более половины женщин — 56% — признают, что у них нет достаточных финансовых накоплений для покрытия повседневных расходов в случае потери дохода: у части их нет совсем, у других хватило бы менее чем на один месяц. У каждой четвёртой женщины (26%) есть финансовая подушка, достаточная для покрытия расходов на три-шесть месяцев, однако этот показатель ниже, чем среди мужчин (33%), что указывает на гендерные различия в финансовой стабильности.

Кроме того, женщины чаще, чем мужчины, признают, что за последние шесть месяцев им пришлось начать тратить накопления, сокращая свою подушку безопасности — об этом сообщили 39% женщин и 32% мужчин.

Ментор по финансовой грамотности SEB банка Линда Шаблинска поясняет, что для женщин финансовая стабильность зачастую является более серьёзным вызовом из-за более низких доходов и перерывов в карьере. Женщины чаще берут на себя заботу о других. Также результаты опроса показывают, что женщины чаще, чем мужчины, копят, например, на будущее детей или семейный отпуск.

Большинство женщин — 87% — указали, что не инвестируют ни в один из финансовых инструментов: акции, фонды, ETF или облигации. Лишь 7% женщин инвестируют в акции, 5% — в инвестиционные фонды, а ETF и облигации выбирают по 3%. Более половины женщин (55%) инвестируют не более 50 евро в месяц, и только 7% могут позволить себе вкладывать в инвестиции более 300 евро в месяц.

Среди мужчин доля тех, кто не инвестирует в финансовые инструменты, составляет 76%, однако те, кто инвестирует, как правило, выделяют на это более крупные суммы — например, 18% инвестируют более 300 евро в месяц.

Основные причины, по которым женщины не инвестируют, связаны с финансовыми ограничениями и нехваткой знаний: 49% женщин заявили, что у них нет свободных средств, 32% признались, что ничего не понимают в инвестициях, а 23% считают, что безопаснее держать деньги на расчётном или сберегательном счёте. Ещё 18% боятся рисков и отмечают, что инвестиции не гарантируют прибыли.

Результаты опроса показывают, что каждая пятая женщина из тех, кто в настоящее время не инвестирует, была бы готова начать это делать в ближайшем будущем.

Опрос населения в октябре 2025 года провела компания Norstat. В нём приняли участие 1000 респондентов из стран Балтии.

#деньги #инвестиции #женщины
Оставить комментарий

