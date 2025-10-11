США введут 100-процентные пошлины на товары из Китая сверх тех, которые действуют в настоящее время. Об этом заявил Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Также будет введен экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.

По его словам, это произойдет с 1 ноября или раньше «в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем».

Приводим заявление Трампа полностью:

«Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в отношении торговли, направив миру крайне враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года введет масштабный экспортный контроль практически на всю свою продукцию, а также на некоторую продукцию, даже ими не производимую. Это затрагивает ВСЕ страны, без исключения, и, очевидно, является планом, разработанным ими много лет назад. Это абсолютно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами.

Исходя из того факта, что Китай занял эту беспрецедентную позицию, и говоря только от имени США, а не других стран, которым также угрожали, начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки введут тариф в размере 100% на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят. Также 1 ноября мы введем экспортный контроль на любое и все критически важное программное обеспечение.

Невозможно поверить, что Китай предпринял бы такие действия, но они это сделали, и остальное - история», - написал Трамп.

Реакция

Резкое заявление Трампа о Китае вызвало шок на рынках, ударив по акциям, доллару, нефти и криптовалютам, сообщает Bloomberg.

Угроза президента Дональда Трампа «масштабным повышением» пошлин на китайские товары потрясла Уолл-стрит в конце и без того нестабильной недели, когда росли опасения по поводу пузыря на рынке искусственного интеллекта.

Его высказывания привели к падению индекса S&P 500 на 2,7%. Технологический индекс Nasdaq 100 потерял 3,5%. Упал и курс доллара. Нефть подешевела более чем на 4%. Большинство криптовалют упало на 1-7%.

Масштаб проблемы

В 2024 году общий объём внешней торговли товарами между США и Китаем составил примерно 582,4 млрд долларов.

Из этой суммы: экспорт США в Китай — около 143,5 млрд долларов, импорт США из Китая — около 438,7 млрд долларов. То есть именно эту сумму Трамп заумал обложить 100-процентной пошлиной.

В свою очередь первом полугодии 2025 года общий объём торговли между Китаем и США оценивался в 289,3 млрд долларов, что на 10 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.