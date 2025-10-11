Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 0 1027

Бизнес
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
ФОТО: LETA

Государственная налоговая служба (СГД) применила две обеспечительные меры в отношении производителя оборудования для электропоездов — АО «Рижский электромашиностроительный завод» (Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca), свидетельствуют данные портала Firmas.lv, пишет ЛЕТА.

В частности, компании запрещено уменьшать уставной капитал, а также запрещена регистрация, перерегистрация и внесение изменений в залоговые записи в Регистре залогов предприятий.

На конец сентября задолженность завода по налогам, администрируемым СГД, составляла 241 156 евро.

В прошлом году «Рижский электромашиностроительный завод» работал с оборотом 32,821 миллиона евро, что на 33,2% меньше, чем в 2023 году, однако прибыль компании выросла в 6,6 раза — до 473 835 евро.

Предприятие зарегистрировано в 1991 году, его уставной капитал составляет 8 118 607 евро. Владельцами компании являются зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах фирма Tagus L.L.C-FZ (81,81%) и зарегистрированная на Кипре компания Crowning Finance Cyprus Limited (18,19%).

Фактическим бенефициаром «Рижского электромашиностроительного завода» является гражданин России Станислав Водолазский.

Читайте нас также:
#сгд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
0
0
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Искусственный интеллект будет ежегодно увеличивать рыночную капитализацию на треть
Изображение к статье: Новый высокопроизводительный компьютер Jupiter компании Nvidia. Иконка видео
Акциз на алкоголь и табак снова вырастет. Особенно плохие новости для пивоваров
Изображение к статье: Акциз на алкоголь и табак снова вырастет. Особенно плохие новости для пивоваров
Суд отменил решения КРОУ о частотах Telekom Baltija — LMT называет это прецедентом
Изображение к статье: Суд отменил решения КРОУ о частотах Telekom Baltija — LMT называет это прецедентом
На тендер LDz, связанный с проектом Rail Baltica, подана жалоба: под угрозой линия Торнякалнс–Иманта
Изображение к статье: На тендер LDz, связанный с проектом Rail Baltica, подана жалоба: под угрозой линия Торнякалнс–Иманта
Изображение к статье: Латвийцы не хотят снимать: две трети мечтают о собственном жилье
Латвийцы не хотят снимать: две трети мечтают о собственном жилье 156
Изображение к статье: Битва за терминал: 12 компаний из разных стран претендуют на управление магазинами и кафе аэропорта Риги
Битва за терминал: 12 компаний из разных стран претендуют на управление магазинами и кафе аэропорта Риги 278
Изображение к статье: Финансовая подушка — редкость для женщин в Латвии
Финансовая подушка — редкость для женщин в Латвии 680
Изображение к статье: В Риге и Вильнюсе цены на топливо снижаются, в Таллинне — растут
В Риге и Вильнюсе цены на топливо снижаются, в Таллинне — растут 115

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 26
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 53
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 70
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 123
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 634
Изображение к статье: От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши Эксклюзив!
Lifenews
1
От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши 1 316
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 26
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 53
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 70

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео