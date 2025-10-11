Государственная налоговая служба (СГД) применила две обеспечительные меры в отношении производителя оборудования для электропоездов — АО «Рижский электромашиностроительный завод» (Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca), свидетельствуют данные портала Firmas.lv, пишет ЛЕТА.

В частности, компании запрещено уменьшать уставной капитал, а также запрещена регистрация, перерегистрация и внесение изменений в залоговые записи в Регистре залогов предприятий.

На конец сентября задолженность завода по налогам, администрируемым СГД, составляла 241 156 евро.

В прошлом году «Рижский электромашиностроительный завод» работал с оборотом 32,821 миллиона евро, что на 33,2% меньше, чем в 2023 году, однако прибыль компании выросла в 6,6 раза — до 473 835 евро.

Предприятие зарегистрировано в 1991 году, его уставной капитал составляет 8 118 607 евро. Владельцами компании являются зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах фирма Tagus L.L.C-FZ (81,81%) и зарегистрированная на Кипре компания Crowning Finance Cyprus Limited (18,19%).

Фактическим бенефициаром «Рижского электромашиностроительного завода» является гражданин России Станислав Водолазский.