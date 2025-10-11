Турция сможет обеспечить более половины своих потребностей в газе к концу 2028 года за счет наращивания собственной добычи и увеличения импорта из Соединенных Штатов, что может отнять у России и Ирана последний крупный европейский рынок сбыта.

Вашингтон открыто оказывает давление на союзников, включая члена НАТО Турцию, требуя от них разрыва энергетических связей с Москвой и Тегераном. На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп настаивал, чтобы президент Турции Тайип Эрдоган сократил закупки энергоносителей у РФ.

Диверсификация поставок укрепит энергетическую безопасность Турции и поддержит ее стремление стать региональным газовым хабом. По словам аналитиков, Анкара планирует реэкспортировать импортируемый сжиженный природный газ и газ собственной добычи в Европу, а на внутреннее потребление направлять голубое топливо из РФ и Ирана.

«Турция сигнализирует о готовности воспользоваться избытком СПГ на мировом рынке в своих интересах», - сказал Сохбет Карбуз из Средиземноморской организации по энергетике и климату.

Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, однако ее доля на рынке снизилась за 20 лет с 60% до 37%.

Приближается окончание срока действия долгосрочных контрактов между Россией и Турцией на ежегодную поставку 22 миллиардов кубометров газа через трубопроводы Голубой поток и Турецкий поток. Контракт с Ираном на 10 миллиардов кубометров истекает в середине следующего года, в то время как соглашения с Азербайджаном на 9,5 миллиарда кубометров действуют до 2030 и 2033 годов.

По словам Карбуза, Турция, вероятно, продлит некоторые из этих контрактов, но будет добиваться более гибких условий и снижения объемов для увеличения разнообразия поставок.

Параллельно Анкара активно развивает альтернативные каналы поставок. Государственная TPAO увеличивает производство на местных газовых месторождениях, другие компании расширяют мощности терминалов для приема СПГ из Соединенных Штатов и Алжира.

Согласно расчетам Рейтер, внутреннее производство и импорт сжиженного природного газа по контрактам вырастут с 15 миллиардов кубометров в этом году свыше 26 миллиардов кубометров ежегодно начиная с 2028 года.