В Риге и Вильнюсе цены на топливо снижаются, в Таллинне — растут

Бизнес
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге и Вильнюсе цены на топливо снижаются, в Таллинне — растут
ФОТО: LETA

На прошлой рабочей неделе цены на топливо в Риге и Вильнюсе снизились, а в Таллинне — выросли, свидетельствуют обобщённые данные агентства LETA.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, за ней следуют Вильнюс и Таллинн. В то же время самая дорогая дизельная топливо — в Вильнюсе, затем в Риге, а самая низкая цена на дизель была в пятницу в Таллинне.

В Риге на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста цена бензина марки 95 за неделю снизилась на 5,8% — до 1,464 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 6,5% — до 1,434 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю бензин марки 95 стоил 1,449 евро за литр, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее, а дизель за неделю подешевел на 1,3% — до 1,509 евро за литр.

В Таллинне на станциях "Circle K" в пятницу цена бензина марки 95 за неделю выросла на 2,5% — до 1,429 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 5,1% — до 1,329 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге за неделю снизилась на 9,8% — до 0,825 евро за литр, в Вильнюсе она осталась стабильной — 0,679 евро за литр. В Таллинне цена автогаза по сравнению с предыдущей неделей выросла на 0,6% — до 0,899 евро за литр.

#топливо
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 29
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 56
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 73
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 123
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 649
Изображение к статье: От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши Эксклюзив!
Lifenews
1
От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши 1 322
