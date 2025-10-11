На прошлой рабочей неделе цены на топливо в Риге и Вильнюсе снизились, а в Таллинне — выросли, свидетельствуют обобщённые данные агентства LETA.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, за ней следуют Вильнюс и Таллинн. В то же время самая дорогая дизельная топливо — в Вильнюсе, затем в Риге, а самая низкая цена на дизель была в пятницу в Таллинне.

В Риге на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста цена бензина марки 95 за неделю снизилась на 5,8% — до 1,464 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 6,5% — до 1,434 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю бензин марки 95 стоил 1,449 евро за литр, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее, а дизель за неделю подешевел на 1,3% — до 1,509 евро за литр.

В Таллинне на станциях "Circle K" в пятницу цена бензина марки 95 за неделю выросла на 2,5% — до 1,429 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 5,1% — до 1,329 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге за неделю снизилась на 9,8% — до 0,825 евро за литр, в Вильнюсе она осталась стабильной — 0,679 евро за литр. В Таллинне цена автогаза по сравнению с предыдущей неделей выросла на 0,6% — до 0,899 евро за литр.