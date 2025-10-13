Baltijas balss logotype
Экспорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев уменьшился на 0,9%

Бизнес
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
Изображение к статье: Экспорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев уменьшился на 0,9%
ФОТО: Unsplash

В январе-августе этого года Латвия экспортировала продукции лесной отрасли на сумму 2,266 млрд евро, что на 0,9% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

Древесины и изделий из нее за этот период экспортировано на сумму 2,003 млрд евро (-0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года), что составляет 88,4% общего объема экспорта (в январе-августе 2024 года - 88,1%).

Стоимость экспорта пиломатериалов составила 589,234 млн евро (+7,8%), топливной древесины - 369,078 млн евро (-12%), фанеры - 248,762 млн евро (+3,8%), кругляка - 224,726 млн евро (-16,1%).

Экспорт деревянной мебели за восемь месяцев вырос на 5,3% до 131,163 млн евро, а экспорт бумаги, картона и изделий из них уменьшился на 2,5% до 86,634 млн евро.

Больше всего продукции лесной отрасли в январе-августе было отгружено в Великобританию (21,7%), Швецию (9,7%) и Литву (8%).

В январе-августе 2024 года Латвия экспортировала продукции лесной отрасли на сумму 2,287 млрд евро.

#экспорт
Оставить комментарий

