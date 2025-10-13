Baltijas balss logotype
В латвийские супермаркеты начали возвращаться покупатели – с деньгами 4 10324

Бизнес
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В латвийские супермаркеты начали возвращаться покупатели – с деньгами
ФОТО: LETA

В Латвии выходит из спячки розничная торговля – покупатели перестают экономить.

Оборот предприятий розничной торговли в Латвии в августе этого года в сравнительных ценах по календарно скорректированным данным вырос на 4,3% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. Потребление постепенно оживает, и есть основания ожидать более сильных показателей розничной торговли в ближайшие месяцы, отмечают некоторые экономисты. Другие настроены не столь оптимистично.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– Небольшое, но наблюдаемое в последние месяцы улучшение настроений уже второй месяц подряд отражается в более активном росте розничной торговли. Долгожданное оживление потребления постепенно закрепляется, что укрепит и общий темп роста. По сравнению с началом года внешняя неопределенность несколько снизилась, экспорт восстанавливается, перспективы европейской экономики улучшились. Активизируется рынок недвижимости и строительство, что также подтягивает розничную торговлю. Во втором квартале активизировался и рынок труда. Покупательная способность продолжает укрепляться, а рост объема депозитов в последние месяцы стабилизировался, что указывает: домохозяйства перестают накапливать сбережения и больше средств направляют на потребление.

Реальный рост зарплат создает условия для дальнейшего увеличения потребления. Конечно, высокая инфляция по–прежнему остается серьезным тормозом и поддерживает стремление и необходимость менять привычки. Лучше всего это видно в торговле продуктами питания, где возврат к росту будет очень постепенным.

Оскарс Никс Малниекс, экономист:

– Августовская прохлада, похоже, не повлияла на розничную торговлю. Хотя в июле торговля продуктами питания показала многообещающий рост, в августе последовало небольшое снижение, частично связанное с новыми ограничениями на продажу алкоголя. Сейчас объемы продаж в продуктовых магазинах находятся примерно на том же уровне, что и десять лет назад, поэтому говорить о восстановлении торговли продуктами питания пока преждевременно. Отчасти причина — в ценах на продукты, которые в среднем на 5% выше, чем в Европейском Союзе, и продолжают расти значительно быстрее, чем в ЕС.

Рост зарплат по-прежнему опережает инфляцию. Также увеличилась занятость, а зарегистрированный уровень безработицы достиг самого низкого значения в этом тысячелетии, при этом процентные ставки по кредитам снижаются. Если мы увидим рост уровня оптимизма у среднего жителя Латвии, пусть даже небольшими шагами, как это показали последние сентябрьские данные, то есть веские основания ожидать еще более сильных показателей розничной торговли в ближайшие месяцы.

Карлис Пургайлис, экономист:

– В Риге с 1 октября тариф на тепловую энергию вырос почти на 12%, достигнув 83,01 евро за мегаватт-час (МВтч). Такой рост затрат в три раза превышает средний рост потребительских цен, который в августе составил 4,1% в годовом выражении. Повышение тарифа на тепловую энергию напрямую затронет не только значительную часть жителей Риги, но и предприятия — клиентов Rīgas siltums, включая как крупнейших ритейлеров, так и различных поставщиков услуг. Рост затрат на тепловую энергию эти предприятия, вероятно, будут вынуждены переложить на конечных потребителей, что дополнительно негативно скажется на расходах населения.

Рост затрат на отопление усиливает уже существующие опасения жителей по поводу инфляции и финансового положения домохозяйств. Это отражают и опубликованные Центральным статистическим управлением данные: хотя в сентябре настроения предпринимателей улучшились во всех сферах хозяйственной деятельности, показатель экономической неопределенности среди потребителей значительно ухудшился, упав до -11,2% по сравнению с +5,8% в августе.

Более высокие счета за отопление отразятся на внутреннем спросе и в зимние месяцы могут негативно повлиять на розничную торговлю, сферу гостеприимства и культуру, вызвав эффект домино во всей экономике. Хотя в августе был зарегистрирован сравнительно высокий рост общего оборота розничной торговли — 4,3% в годовом выражении, наблюдается продолжение снижения в торговле продуктами питания. Трудности домохозяйств с оплатой отопления будут вынуждать жителей сокращать расходы на непродовольственные товары, и это может перерасти в более широкое замедление экономики.

#торговля #экономика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • Лк
    Летучий корабль
    13-го октября

    Снизьте цены, черти. Вангую, что покупателей ещё подтянется пару процентов.

    15
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го октября

    В общем, всё опять подорожает. И на этом фоне восторженные писки "экономистов" выглядят издевательством. Плясками на костях умирающей страны...

    86
    3
  • А
    Алекс
    Мимо проходил
    13-го октября

    Вы работаете патологоанатомом?Не надо хоронить раньше время.Всё будет хорошо.

    0
    22
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    13-го октября

    Я ладе могу накидать вам примерный список, у кого всё будет хорошо. Правда, он составит процентов 10 от населения страны...

    21
    0
Читать все комментарии

