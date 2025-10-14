За восемь месяцев этого года в Латвию ввезена продукция лесной отрасли на общую сумму 699,969 млн евро, что на 6,9% больше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует информация Министерства земледелия.

Из общего объема импорта продукции лесной отрасли наибольший удельный вес, или 57,7% (за восемь месяцев 2024 года - 54%), составили древесина и изделия из нее, ввезенные в Латвию на сумму 403,747 млн евро. По сравнению с восемью месяцами 2024 года стоимость импорта древесины и изделий из нее выросла на 14,1%.

В том числе кругляк за восемь месяцев 2025 года импортирован на сумму 86,849 млн евро, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года; пиломатериалы ввезены на сумму 96,529 млн евро, что на 29% больше; фанера - на сумму 31,243 млн евро, что на 7% меньше, а топливная древесина - на сумму 33,53 млн евро, что на 2% больше.

Бумага, картон и изделия из них за восемь месяцев этого года ввезены в Латвию на сумму 238,423 млн евро, что составляет 34,1% (годом ранее - 35,2%) от общего объема импорта древесных продуктов и на 3,6% больше, чем за восемь месяцев 2024 года, а деревянная мебель ввезена на сумму 52,607 млн евро, что составляет 7,5% (годом ранее - 8,8%) от общего объема импорта древесных продуктов и на 8,6% меньше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Больше всего продукции лесной отрасли в Латвию за соответствующий период ввезено из Литвы - на 185,267 млн евро (26,5% от общего импорта продукции лесной отрасли), из Финляндии - на 91,042 млн евро (13%), из Польши - на 89,913 млн евро (12,8%), а также из Эстонии - на 86,173 млн евро (12,3%).

По сравнению с восемью месяцами 2024 года ввоз продукции лесной отрасли из Литвы в этом году увеличился на 17%, из Финляндии - на 25,6%, из Эстонии - на 4,1%, а из Польши - снизился на 0,1%.

За первые восемь месяцев 2024 года продукция лесной отрасли была импортирована в Латвию на общую сумму 654,923 млн евро.