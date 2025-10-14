Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Импорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев вырос 0 76

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2025
LETA
Изображение к статье: Импорт продукции лесной отрасли за восемь месяцев вырос
ФОТО: LETA

За восемь месяцев этого года в Латвию ввезена продукция лесной отрасли на общую сумму 699,969 млн евро, что на 6,9% больше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует информация Министерства земледелия.

Из общего объема импорта продукции лесной отрасли наибольший удельный вес, или 57,7% (за восемь месяцев 2024 года - 54%), составили древесина и изделия из нее, ввезенные в Латвию на сумму 403,747 млн евро. По сравнению с восемью месяцами 2024 года стоимость импорта древесины и изделий из нее выросла на 14,1%.

В том числе кругляк за восемь месяцев 2025 года импортирован на сумму 86,849 млн евро, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года; пиломатериалы ввезены на сумму 96,529 млн евро, что на 29% больше; фанера - на сумму 31,243 млн евро, что на 7% меньше, а топливная древесина - на сумму 33,53 млн евро, что на 2% больше.

Бумага, картон и изделия из них за восемь месяцев этого года ввезены в Латвию на сумму 238,423 млн евро, что составляет 34,1% (годом ранее - 35,2%) от общего объема импорта древесных продуктов и на 3,6% больше, чем за восемь месяцев 2024 года, а деревянная мебель ввезена на сумму 52,607 млн евро, что составляет 7,5% (годом ранее - 8,8%) от общего объема импорта древесных продуктов и на 8,6% меньше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Больше всего продукции лесной отрасли в Латвию за соответствующий период ввезено из Литвы - на 185,267 млн евро (26,5% от общего импорта продукции лесной отрасли), из Финляндии - на 91,042 млн евро (13%), из Польши - на 89,913 млн евро (12,8%), а также из Эстонии - на 86,173 млн евро (12,3%).

По сравнению с восемью месяцами 2024 года ввоз продукции лесной отрасли из Литвы в этом году увеличился на 17%, из Финляндии - на 25,6%, из Эстонии - на 4,1%, а из Польши - снизился на 0,1%.

За первые восемь месяцев 2024 года продукция лесной отрасли была импортирована в Латвию на общую сумму 654,923 млн евро.

Читайте нас также:
#импорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Изображение к статье: На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Китайский турист предпочитает тихую провинцию
Изображение к статье: Железнодорожный транспорт пользуется огромным спросом. Иконка видео
Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Изображение к статье: Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Изображение к статье: Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Изображение к статье: У мороженого «Pols» будет новый владелец
У мороженого «Pols» будет новый владелец 1 337
Изображение к статье: Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство
Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство 195
Изображение к статье: Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу
Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу 335
Изображение к статье: Не прошли фейс-контроль. Иконка видео
В России начался обвал продаж одежды и обуви и банкротство местных брендов 300

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 79
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 45
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 67
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 62
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 89
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 79
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео