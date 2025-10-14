Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мировые цены на серебро преодолели новый исторический максимум 0 208

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мировые цены на серебро преодолели новый исторический максимум

Стоимость серебра в понедельник установила новый исторический рекорд, превысив $53 за унцию на торгах в Лондоне, после чего откатилась на 2,2%, пишет Bloomberg.

Спрос на серебро, которое вместе с золотом рассматривается как безопасный актив, настолько велик, что трейдеры начали бронировать места на трансатлантических авиарейсах для перевозки слитков из США. Это чрезвычайно дорогой способ транспортировки, который обычно используется только для золота. Трейдеры прибегли к нему, чтобы зарабатывать на разнице цен между рынками.

"Рынок серебра менее ликвидный и примерно в девять раз меньше золота, что усиливает ценовые колебания", – цитирует агентство аналитическую записку Goldman Sachs Group Inc. Аналитики банка предупреждают, что, в отличие от золота, серебро не поддерживается центробанками, что делает его более уязвимым к коррекциям.

Предыдущий исторический пик цен на серебро был достигнут в начале 1980 года нечестным путем. Братья Гант, два состоятельных трейдера, попытались захватить контроль над рынком, скупая не только физическое серебро, но и фьючерсные контракты. Вместо денежных расчетов они требовали поставку реального металла. Их авантюра закончилась тем, что 27 марта 1980 года они не смогли выполнить маржинальный колл, и цена серебра обвалилась до $10,80. Этот день вошел в историю как "Серебряный четверг".

Приблизиться к номинальным уровням 1980 года цены на серебро смогли только через 30 лет, но после 2011 года цена серебра откатилась и большую часть второй половины прошлого десятилетия держалась в диапазоне $15-20.

Новый восходящий тренд начался в середине 2020 года на фоне экономической неопределенности из-за пандемии COVID-19. В 2025 году он значительно ускорился и впервые с 2011 года цена впервые пробила уровень $40, а в октябре вышла на исторические максимумы.

Читайте нас также:
#кризис #серебро
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Изображение к статье: На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Китайский турист предпочитает тихую провинцию
Изображение к статье: Железнодорожный транспорт пользуется огромным спросом. Иконка видео
Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Изображение к статье: Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Изображение к статье: Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Изображение к статье: У мороженого «Pols» будет новый владелец
У мороженого «Pols» будет новый владелец 1 337
Изображение к статье: Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство
Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство 195
Изображение к статье: Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу
Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу 335
Изображение к статье: Не прошли фейс-контроль. Иконка видео
В России начался обвал продаж одежды и обуви и банкротство местных брендов 300

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 72
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 42
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 58
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 58
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 87
Изображение к статье: Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции
Политика
Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции 46
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 72
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 42
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 58

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео