МВД Латвии внесло свой вклад в инфляцию: заметно подорожают справки из УГДМ 0 1955

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: МВД Латвии внесло свой вклад в инфляцию: заметно подорожают справки из УГДМ

Целый ряд услуг Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в дальнейшем станет дороже.

Во вторник правительство одобрило изменения в прейскуранте платных услуг управления.

Например, подготовка справки (за исключением информации из Регистра физических лиц), если для её подготовки необходимо использовать специальные методы обработки данных и критерии отбора, теперь будет стоить 13,08 евро вместо 9,50 евро за одного человека при сроке выполнения в пять рабочих дней.

Подготовка справки в течение одного рабочего дня за одного человека будет стоить 26,18 евро вместо 19 евро.

Отправка письма по почте указанному адресату будет стоить 11,53 евро вместо 9,17 евро (почтовые расходы не включены в цену).

Отправка электронно подготовленного письма на официальный электронный адрес адресата, если он активирован, будет стоить 10,94 евро вместо 8,13 евро.

Также подорожает использование технического подключения к онлайн-системе передачи данных информационных систем управления. Например, настройка технического подключения к эксплуатационной или тестовой базе данных для клиента, использующего первичную межсистемную конфигурацию, теперь будет стоить 326,37 евро вместо 300 евро.

#цены #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
