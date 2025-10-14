Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

МВФ разочаровалось в латвийской экономике. Зато у Литвы и США все будет хорошо 1 3268

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: МВФ разочаровалось в латвийской экономике. Зато у Литвы и США все будет хорошо

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на этот и следующий годы, согласно опубликованному во вторник новому отчету фонда о перспективах мировой экономики (World Economic Outlook).

В отчете МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет лишь на 1%, а в следующем — на 2,2%. Для сравнения: в апреле фонд ожидал, что ВВП Латвии увеличится в 2025 году на 2%, а в 2026 году — на 2,5%.

Согласно последним прогнозам, инфляция в Латвии в этом и следующем годах составит соответственно 3,8% и 2,6%. По расчетам МВФ, уровень безработицы в этом году будет 6,7%, а в следующем снизится до 6,6%. Дефицит текущего счета платежного баланса в 2025 году ожидается на уровне 2,1% ВВП, а в 2026 году — 2,3% ВВП.

Для Литвы прогнозируется рост ВВП на 2,7% в этом году и 2,9% в следующем. Инфляция, по оценке МВФ, составит 3,6% в 2025 году и 3,1% в 2026-м, а текущий счет платежного баланса как в этом, так и в следующем году будет иметь профицит на уровне 2,1% ВВП. Уровень безработицы в Литве прогнозируется на уровне 6,6% в этом году и 6,1% в следующем.

В Эстонии МВФ ожидает экономический рост в размере 0,5% в 2025 году и 1,5% — в 2026 году. Инфляция, по прогнозам, составит 5,1% и 4,3% соответственно. Дефицит текущего счета в этом году прогнозируется на уровне 0,9% ВВП, а в следующем может увеличиться до 2,2% ВВП. Безработица, как ожидается, составит 7,9% в этом году и 7,4% в следующем.

В еврозоне МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,2% в 2025 году и замедление до 1,1% в 2026 году. Инфляция в 20 странах еврозоны, по ожиданиям фонда, составит 2,1% и 1,9%, а профицит текущего счета — 2,3% и 2,2% соответственно. Уровень безработицы, по расчетам, будет 6,4% в этом году и 6,3% в следующем.

Для Германии, крупнейшей экономики Европы, МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,2% в 2025 году и 0,9% — в 2026-м.

Что касается Украины, МВФ прогнозирует рост экономики на 2% в 2025 году и ускорение до 4,5% в 2026-м. В то же время для России прогнозируется рост ВВП на 0,6% в этом году и 1% в следующем.

В США МВФ ожидает рост экономики на 2% в 2025 году и 2,1% — в 2026-м, а в Китае — на 4,8% и 4,2% соответственно.

В целом мировой экономике МВФ прогнозирует рост на 3,2% в 2025 году и 3,1% — в 2026 году.

Читайте нас также:
#мвф #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    14-го октября

    По поводу снимка Трампа снизу, его фото очень похожа на тот фрагмент фильма Легко ли быть молодым, когда показали молодого паталогоанатома в морге когда он потрошил труп.

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Изображение к статье: На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Китайский турист предпочитает тихую провинцию
Изображение к статье: Железнодорожный транспорт пользуется огромным спросом. Иконка видео
Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Изображение к статье: Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Изображение к статье: Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Изображение к статье: У мороженого «Pols» будет новый владелец
У мороженого «Pols» будет новый владелец 1 337
Изображение к статье: Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство
Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство 195
Изображение к статье: Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу
Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу 335
Изображение к статье: Не прошли фейс-контроль. Иконка видео
В России начался обвал продаж одежды и обуви и банкротство местных брендов 300

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 79
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 47
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 69
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 62
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 92
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 79
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео