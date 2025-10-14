В отчете МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет лишь на 1%, а в следующем — на 2,2%. Для сравнения: в апреле фонд ожидал, что ВВП Латвии увеличится в 2025 году на 2%, а в 2026 году — на 2,5%.

Согласно последним прогнозам, инфляция в Латвии в этом и следующем годах составит соответственно 3,8% и 2,6%. По расчетам МВФ, уровень безработицы в этом году будет 6,7%, а в следующем снизится до 6,6%. Дефицит текущего счета платежного баланса в 2025 году ожидается на уровне 2,1% ВВП, а в 2026 году — 2,3% ВВП.

Для Литвы прогнозируется рост ВВП на 2,7% в этом году и 2,9% в следующем. Инфляция, по оценке МВФ, составит 3,6% в 2025 году и 3,1% в 2026-м, а текущий счет платежного баланса как в этом, так и в следующем году будет иметь профицит на уровне 2,1% ВВП. Уровень безработицы в Литве прогнозируется на уровне 6,6% в этом году и 6,1% в следующем.

В Эстонии МВФ ожидает экономический рост в размере 0,5% в 2025 году и 1,5% — в 2026 году. Инфляция, по прогнозам, составит 5,1% и 4,3% соответственно. Дефицит текущего счета в этом году прогнозируется на уровне 0,9% ВВП, а в следующем может увеличиться до 2,2% ВВП. Безработица, как ожидается, составит 7,9% в этом году и 7,4% в следующем.

В еврозоне МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,2% в 2025 году и замедление до 1,1% в 2026 году. Инфляция в 20 странах еврозоны, по ожиданиям фонда, составит 2,1% и 1,9%, а профицит текущего счета — 2,3% и 2,2% соответственно. Уровень безработицы, по расчетам, будет 6,4% в этом году и 6,3% в следующем.

Для Германии, крупнейшей экономики Европы, МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,2% в 2025 году и 0,9% — в 2026-м.

Что касается Украины, МВФ прогнозирует рост экономики на 2% в 2025 году и ускорение до 4,5% в 2026-м. В то же время для России прогнозируется рост ВВП на 0,6% в этом году и 1% в следующем.

В США МВФ ожидает рост экономики на 2% в 2025 году и 2,1% — в 2026-м, а в Китае — на 4,8% и 4,2% соответственно.

В целом мировой экономике МВФ прогнозирует рост на 3,2% в 2025 году и 3,1% — в 2026 году.