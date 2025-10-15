Baltijas balss logotype
Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
ФОТО: Unsplash

Статус самого ценного предприятия Латвии четвертый год подряд получил "Swedbank Baltics", согласно рейтингу «Top101 самых ценных компаний Латвии за 2025 год», составленному "Nasdaq Riga" и "Prudentia".

На втором месте в этом году — AS "Latvenergo", а на третьем — AS "Latvijas valsts meži".

Общая совокупная стоимость компаний, включённых в список Top101, выросла на 12% по сравнению с прошлым годом. Стоимость "Swedbank Baltics" оценивается в 6,03 млрд евро, что на 1,69 млрд евро или 40% больше, чем годом ранее.

"Latvenergo" оценена в 4,57 млрд евро — почти на 14% больше, чем в прошлом году, тогда как стоимость "Latvijas valsts meži" снизилась на 15%, составив 1,408 млрд евро.

На четвёртом месте — SIA "Mikrotīkls" с оценкой 1,184 млрд евро (+19%), на пятом — SIA "Maxima Latvija", стоимость которой выросла на 1%, до 820,3 млн евро, на шестом — "SEB banka" с оценкой 749,1 млн евро (+27%).

Седьмое место занимает банк "Citadele", стоимость которой выросла на 28%, до 649,3 млн евро. Восьмое место — у SIA "Latvijas mobilais telefons" с оценкой 610,8 млн евро (+9%). Девятое место — у AS "Augstsprieguma tīkls", чья стоимость снизилась на 4%, до 607,7 млн евро.

Десятое место — у авиакомпании "airBaltic", стоимость которой выросла на 75%, достигнув 542,6 млн евро.

В этом году в Top101 вошли 14 новых компаний, шесть из которых вернулись в список благодаря улучшению показателей. Совокупная стоимость новичков составляет 1,38 млрд евро. Самая ценная среди них — небанковская кредитная компания "Eleving Group", стоимость которой оценивается в 194,7 млн евро (28-е место в рейтинге).

Список самых ценных компаний Латвии «Top101» составляется с 2005 года компаниями "Prudentia" и "Nasdaq Riga" при информационной поддержке "Firmas.lv".

#деньги #топ
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео