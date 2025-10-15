За восемь месяцев этого года количество ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, увеличилось на 6,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составило 3,542 млн, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Количество ночей, проведенных иностранными гостями в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, за восемь месяцев 2025 года увеличилось на 9,7% и составило 2,177 млн, а количество ночей, проведенных местными жителями в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, увеличилось на 1,9% до 1,365 млн.

В целом за восемь месяцев этого года в латвийских туристических объектах было размещено 2,001 млн гостей, что на 4,7% больше, чем за тот же период 2024 года, в том числе количество иностранных гостей увеличилось на 6,5% до 1,182 млн, а местных жителей - на 2,3% до 818,8 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество гостей в латвийских гостиницах было на 1,4% меньше, в том иностранных гостей - на 14,6% меньше, в то время как количество местных жителей выросло на 26,7%.

В августе места размещения туристов в Латвии приняли в общей сложности 392,9 тыс. человек, что на 3,1% больше, чем в августе 2024 года, в том числе на 6,3% увеличилось количество иностранных гостей - до 238,5 тыс., и на 1,4% уменьшилось количество местных жителей - до 154,4 тыс.

В то же время количество ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, увеличилось по сравнению с августом 2024 года на 4,4% до 706,1 тыс., в том числе на 7,1% до 439,3 тыс. увеличилось количество ночей, проведенных иностранными гостями, и на 0,3% до 266,8 тыс. - количество ночей, проведенных местными жителями.

Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в гостиницах в августе этого года, как и в августе прошлого года, составила 1,8 ночи, а местных гостей - 1,7 ночи.

Наибольшее количество иностранных гостей в августе приехало из Литвы - 46,6 тыс. Количество туристов из Германии составило 29,3 тыс., Эстонии - 28,4 тыс., Польши - 13,6 тыс., Финляндии - 12,4 тыс., Испании - 10,9 тыс., Великобритании - 10,4 тыс., США - 8900, Италии - 8200, Франции - 6100.

Количество туристов из Италии в августе увеличилось на 21,3%, из Великобритании - на 18,7%.

Больше всего иностранных гостей в августе было принято в Риге - 59,2%, далее следуют Юрмала - 11%, Лиепая - 3,6%, Марупский край - 3,2%, Сигулдский край и Вентспилс - по 3% и Цесисский край - 2,2%.

Жители Латвии чаще всего останавливались в Риге - 20,7%, далее следуют Юрмала - 7,7%, Лиепая - 6,2%, Цесис - 5,7%, Талси - 4,8%, Тукумс и Кулдига - по 4%.

Средняя заполняемость гостиниц в августе составила 60,6%, что на 1,9 процентных пункта больше, чем в августе 2024 года, в том числе в Риге - 70,2%, что на 1,1 процентных пункта больше.