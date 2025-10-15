Оппозиция Рижской думы сегодня на заседании думы призвала ликвидировать Рижское агентство инвестиций и туризма (РАИТ).

Сегодня на заседании рассматривался вопрос об утверждении публичного отчёта РАИТ за прошлый год.

Депутаты оппозиции подчеркнули, что большую часть бюджета агентства составляет дотация из муниципального бюджета — более трёх миллионов евро. При этом большая часть этих средств расходуется на заработную плату сотрудников агентства. По мнению оппозиции, это неэффективно и не приносит ожидаемых результатов.

Часть депутатов считает, что бюджет на инвестиции следует увеличить с трёх до десяти миллионов евро, а само агентство — ликвидировать.

Они полагают, что следует оставить только пятерых лучших сотрудников РАИТ, которые будут отвечать за работу с инвесторами, а всю ответственность за привлечение инвестиций должны взять на себя мэр и вице-мэры. Достичь реальных результатов можно только на высшем уровне самоуправления — при личных встречах с инвесторами.

С трибуны прозвучали призывы ликвидировать агентство, так как его деятельность «бессмысленна», а туристы приезжают в Ригу благодаря работе туристических агентств или самой отрасли.

Тем не менее большинство думы поддержало утверждение годового отчёта РАИТ.

Согласно информации, доступной депутатам, финансирование агентства в прошлом году составляло: — базовая дотация из бюджета — 3 220 539 евро, — доходы от муниципального сбора за приём туристов в Риге — 857 864 евро, — доходы от платных услуг — 29 687 евро.

Остаток средств из бюджета 2023 года составил 500 000 евро, которые включены в бюджет агентства на 2024 год.