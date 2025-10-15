Международный производитель мороженого «Froneri» заключил соглашение о приобретении бизнеса по производству мороженого европейского молочного концерна «Food Union», в том числе и бизнеса мороженого в Латвии, сообщает «Food Union», пишет LETA.

Финансовые детали сделки не раскрываются.

Предлагаемая сделка, которую ещё должен одобрить латвийский Cовет по конкуренции, затронет только бизнес мороженого в Латвии. После его отделения от молочного направления он будет оформлен как отдельное юридическое лицо. Ожидается, что сделка завершится в течение ближайших месяцев.

Остальной молочный бизнес «Food Union», связанный с производителями молочной продукции — АО «Rīgas piena kombināts» и АО «Valmieras piens» — в сделку не входит, и его собственник остаётся прежним, уточняет компания.

В ближайшие месяцы, после консультаций с представителями сотрудников, будет разработан план по разделению бизнеса мороженого и молочной продукции в Латвии.

Руководящие команды обоих предприятий сформируют нынешние сотрудники «Food Union» в Латвии.

В Латвии «Food Union» производит мороженое под марками «Pols», «Tio», «Ekselence», «Karlsons» и другими. По информации «Food Union», под управлением «Froneri» эти бренды смогут достичь более широкой аудитории и воспользоваться преимуществами глобального портфеля брендов и доступных ресурсов, при этом сохранив местную идентичность и качество.

В свою очередь, разделение позволит молочному бизнесу сосредоточиться на ключевых категориях молочной продукции, отмечает «Food Union».

Также в компании подчёркивают, что бизнесы по производству мороженого и молочной продукции работают по принципиально разным цепочкам — для производства мороженого требуется особая система управления холодовой логистикой.

«Froneri» — международная компания, основанная в 2016 году как совместное предприятие «Nestlé» и «PAI Partners». Она работает более чем в 25 странах, с доходами свыше пяти миллиардов евро и более чем 12 000 сотрудников по всему миру.

Ранее сообщалось, что оборот концерна «Food Union», в который входят «Rīgas piena kombināts» и «Valmieras piens», в прошлом году составил 151,9 миллиона евро, что на 1,1% больше, чем в 2023 году, а валовая прибыль концерна выросла на 2,4% — до 26,9 миллиона евро.

Крупнейшим владельцем «Food Union» является «PAG Private Equity».