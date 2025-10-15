Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У мороженого «Pols» будет новый владелец 1 393

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У мороженого «Pols» будет новый владелец
ФОТО: LETA

Международный производитель мороженого «Froneri» заключил соглашение о приобретении бизнеса по производству мороженого европейского молочного концерна «Food Union», в том числе и бизнеса мороженого в Латвии, сообщает «Food Union», пишет LETA.

Финансовые детали сделки не раскрываются.

Предлагаемая сделка, которую ещё должен одобрить латвийский Cовет по конкуренции, затронет только бизнес мороженого в Латвии. После его отделения от молочного направления он будет оформлен как отдельное юридическое лицо. Ожидается, что сделка завершится в течение ближайших месяцев.

Остальной молочный бизнес «Food Union», связанный с производителями молочной продукции — АО «Rīgas piena kombināts» и АО «Valmieras piens» — в сделку не входит, и его собственник остаётся прежним, уточняет компания.

В ближайшие месяцы, после консультаций с представителями сотрудников, будет разработан план по разделению бизнеса мороженого и молочной продукции в Латвии.

Руководящие команды обоих предприятий сформируют нынешние сотрудники «Food Union» в Латвии.

В Латвии «Food Union» производит мороженое под марками «Pols», «Tio», «Ekselence», «Karlsons» и другими. По информации «Food Union», под управлением «Froneri» эти бренды смогут достичь более широкой аудитории и воспользоваться преимуществами глобального портфеля брендов и доступных ресурсов, при этом сохранив местную идентичность и качество.

В свою очередь, разделение позволит молочному бизнесу сосредоточиться на ключевых категориях молочной продукции, отмечает «Food Union».

Также в компании подчёркивают, что бизнесы по производству мороженого и молочной продукции работают по принципиально разным цепочкам — для производства мороженого требуется особая система управления холодовой логистикой.

«Froneri» — международная компания, основанная в 2016 году как совместное предприятие «Nestlé» и «PAI Partners». Она работает более чем в 25 странах, с доходами свыше пяти миллиардов евро и более чем 12 000 сотрудников по всему миру.

Ранее сообщалось, что оборот концерна «Food Union», в который входят «Rīgas piena kombināts» и «Valmieras piens», в прошлом году составил 151,9 миллиона евро, что на 1,1% больше, чем в 2023 году, а валовая прибыль концерна выросла на 2,4% — до 26,9 миллиона евро.

Крупнейшим владельцем «Food Union» является «PAG Private Equity».

Читайте нас также:
#бизнес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    15-го октября

    к гадалке не ходи - мороженое подорожает !!!!!!!

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На заседании Рижской думы предложено ликвидировать Агентство инвестиций и туризма
Изображение к статье: На заседании Рижской думы предложено ликвидировать Агентство инвестиций и туризма
Eurostat: в процентах рост выпуска продукции в Латвии был больше, чем в среднем по ЕС
Изображение к статье: Eurostat: в процентах рост выпуска продукции в Латвии был больше, чем в среднем по ЕС
На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Изображение к статье: На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Китайский турист предпочитает тихую провинцию
Изображение к статье: Железнодорожный транспорт пользуется огромным спросом. Иконка видео
Изображение к статье: Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank 559
Изображение к статье: Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается 122
Изображение к статье: Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство
Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство 240
Изображение к статье: Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу
Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу 411

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 22
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 137
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 47
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 73
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 431
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 34
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 22
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 137
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео