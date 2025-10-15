Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство 0 240

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2025
LETA
Изображение к статье: Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство

"LDz Cargo", дочернее предприятие ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), в последние годы столкнулось с сокращением финансового оборота как минимум на треть в связи с геополитическими событиями: со 148,4 млн евро в 2022 году до 100,4 млн евро в 2024 году, по данным Министерства сообщения, пишет Latvijas Avīze.

Для стабилизации финансового положения начата реорганизация предприятий, входящих в концерн LDz" а также продажа имущества, в том числе грузовых вагонов "LDz Cargo".

Ранее сообщалось, что в 2022 году, с началом российской агрессии в Украине, у латвийского предприятия "LDz Cargo" оказалось значительное количество движимого имущества - грузовых вагонов, - застрявших на оккупированной территории Украины. Совсем недавно, в конце августа и сентябре, "LDz Cargo" проводил очередные электронные аукционы, на которые было выставлено 153 грузовых вагона, находящихся на территории Украины.

Чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, организаторы аукциона разделили продаваемое имущество на несколько лотов. Например, на августовском аукционе из 66 вагонов лот из 10 вагонов стоил 40 900 евро, а лот из 33 вагонов - 89 900 евро. Аналогичный принцип применялся и на сентябрьском аукционе с шагом 100 евро. Как сообщила "Latvijas Avīzе" представитель LDz Агнесе Лиците, эти вагоны изготовлены в период от 1979 до 1991 года, и их эксплуатация невозможна без значительных дополнительных инвестиций.

"LDz Cargo" провело несколько аукционов по продаже 66 грузовых вагонов, и только на последнем удалось продать 12 вагонов. Решение о проведении повторных аукционов по оставшимся 54 вагонам пока не принято. Также было проведено несколько аукционов по продаже 87 грузовых вагонов, но все они завершились безрезультатно, и в этом случае запланирован как минимум ещё один аукцион.

В начале октября Регистр предприятий принял решение о реорганизации трёх дочерних предприятий концерна LDz. В результате предприятия "LDz ritošā sastāva serviss" и "LDz loģistika" были объединены в "LDz Cargo". Таким образом, LDz выполнило распоряжение правительства от 25 июня. Объединение предприятий упростит административный процесс, который до сих пор был осложнён закупкой услуг друг у друга, а также сократит управленческие расходы и общую численность персонала. Кроме того, ожидается, что объединение улучшит ценовую политику на услуги LDz, которую до сих пор "LDz loģistika" осуществляла отдельно.

Читайте нас также:
#железная дорога
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На заседании Рижской думы предложено ликвидировать Агентство инвестиций и туризма
Изображение к статье: На заседании Рижской думы предложено ликвидировать Агентство инвестиций и туризма
Eurostat: в процентах рост выпуска продукции в Латвии был больше, чем в среднем по ЕС
Изображение к статье: Eurostat: в процентах рост выпуска продукции в Латвии был больше, чем в среднем по ЕС
На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Изображение к статье: На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Китайский турист предпочитает тихую провинцию
Изображение к статье: Железнодорожный транспорт пользуется огромным спросом. Иконка видео
Изображение к статье: Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank 559
Изображение к статье: Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается 122
Изображение к статье: У мороженого «Pols» будет новый владелец
У мороженого «Pols» будет новый владелец 1 393
Изображение к статье: Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу
Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу 411

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 22
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 137
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 47
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 73
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 433
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 34
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 22
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 137
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео