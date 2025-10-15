"LDz Cargo", дочернее предприятие ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), в последние годы столкнулось с сокращением финансового оборота как минимум на треть в связи с геополитическими событиями: со 148,4 млн евро в 2022 году до 100,4 млн евро в 2024 году, по данным Министерства сообщения, пишет Latvijas Avīze.

Для стабилизации финансового положения начата реорганизация предприятий, входящих в концерн LDz" а также продажа имущества, в том числе грузовых вагонов "LDz Cargo".

Ранее сообщалось, что в 2022 году, с началом российской агрессии в Украине, у латвийского предприятия "LDz Cargo" оказалось значительное количество движимого имущества - грузовых вагонов, - застрявших на оккупированной территории Украины. Совсем недавно, в конце августа и сентябре, "LDz Cargo" проводил очередные электронные аукционы, на которые было выставлено 153 грузовых вагона, находящихся на территории Украины.

Чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, организаторы аукциона разделили продаваемое имущество на несколько лотов. Например, на августовском аукционе из 66 вагонов лот из 10 вагонов стоил 40 900 евро, а лот из 33 вагонов - 89 900 евро. Аналогичный принцип применялся и на сентябрьском аукционе с шагом 100 евро. Как сообщила "Latvijas Avīzе" представитель LDz Агнесе Лиците, эти вагоны изготовлены в период от 1979 до 1991 года, и их эксплуатация невозможна без значительных дополнительных инвестиций.

"LDz Cargo" провело несколько аукционов по продаже 66 грузовых вагонов, и только на последнем удалось продать 12 вагонов. Решение о проведении повторных аукционов по оставшимся 54 вагонам пока не принято. Также было проведено несколько аукционов по продаже 87 грузовых вагонов, но все они завершились безрезультатно, и в этом случае запланирован как минимум ещё один аукцион.

В начале октября Регистр предприятий принял решение о реорганизации трёх дочерних предприятий концерна LDz. В результате предприятия "LDz ritošā sastāva serviss" и "LDz loģistika" были объединены в "LDz Cargo". Таким образом, LDz выполнило распоряжение правительства от 25 июня. Объединение предприятий упростит административный процесс, который до сих пор был осложнён закупкой услуг друг у друга, а также сократит управленческие расходы и общую численность персонала. Кроме того, ожидается, что объединение улучшит ценовую политику на услуги LDz, которую до сих пор "LDz loģistika" осуществляла отдельно.