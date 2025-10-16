Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Налоговая система в Латвии - одна из самых запутанных в ЕС 0 516

Бизнес
Дата публикации: 16.10.2025
LETA
Изображение к статье: Налоговая система в Латвии - одна из самых запутанных в ЕС

Налоговая система в Латвии - одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского союза (ЕС), пишет Diena.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Eurobarometer", проведенного в августе 2025 года по заказу Европейской комиссии, чтобы выяснить, как граждане стран ЕС относятся к налоговым системам своих стран.

Согласно данным опроса, лишь 3,8% жителей Латвии считают налоговую систему хорошо понятной. В среднем по ЕС этот показатель составляет 7,9%.

"Eurobarometer" отмечает, что Латвия входит в пятерку стран, где большинство (52%) жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны - Венгрия (55%), Литва (54%), Словакия (53%) и Чехия (52%).

Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. В августе этого года лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии (23,3%), которая оказалась на последнем месте. На третьем месте с конца - Румыния (25,1%), далее следуют Словакия (26,4%), Венгрия (27,7%), Италия (29,4%), Литва (30,4%) и Словения (31,2%). Эстония (31,7%) заняла десятое место в ЕС.

В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имели 34,8% жителей.

Читайте нас также:
#налоги
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвия снова среди лидеров по инфляции в Европе
Изображение к статье: Латвия снова среди лидеров по инфляции в Европе
Пока соседи бегут, Латвия идёт пешком — экспортный разрыв растёт
Изображение к статье: Пока соседи бегут, Латвия идёт пешком — экспортный разрыв растёт
Акции гиганта Xiaomi продолжают падать с огоньком
Изображение к статье: Гибель молодого водителя содрогнула рынок. Иконка видео
«Работать надо больше!»: латвийские бизнесмены отмели жалобы наемных работников
Изображение к статье: «Работать надо больше!»: латвийские бизнесмены отмели жалобы наемных работников Эксклюзив!
Изображение к статье: В глухих местах появляются приметы нового. Иконка видео
Сибирский Лас-Вегас: азартных россиян отправят на границу с Монголией 145
Изображение к статье: Еще одна возможность прошла мимо Риги: Amazon открыл офис в Таллине
Еще одна возможность прошла мимо Риги: Amazon открыл офис в Таллине 243
Изображение к статье: У латвийских предпринимателей внезапно улучшилось настроение. Экономисты объяснили
У латвийских предпринимателей внезапно улучшилось настроение. Экономисты объяснили 212
Изображение к статье: Nestle сократит 16 000 рабочих мест из-за кризиса продаж
Nestle сократит 16 000 рабочих мест из-за кризиса продаж 175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 1
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 29
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1984
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 79
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 142
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 1
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео