Покупатели Valmiermuižas alus продолжают бизнес в Беларуси 1 254

Бизнес
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Покупатели Valmiermuižas alus продолжают бизнес в Беларуси
ФОТО: Unsplash

Когда стало известно о том, что "Cēsu alus" покупает пивоваренное предприятие "Valmiermuižas alus", не только любители пива, но и многие другие вздохнули с сожалением: еще одно успешное латвийское предприятие поглотил крупный иностранный бизнес. Однако еще неприятнее оказалась новость о том, что стоящий за этой сделкой концерн продолжает деятельность в Беларуси, пишет Latvijas Avīze.

Владельцем "Cēsu alus" является финский концерн "Olvi", который не прекратил деятельность в Беларуси несмотря на то, что режим диктатора Александра Лукашенко поддерживает агрессию России. При этом объемы этой деятельности весьма значительны - почти четверть доходов "Olvi" приходится именно на Беларусь.

В августе прошлого года концерн сообщил, что за первые шесть месяцев 2024 года получил доходы в размере 42,2 млн евро, в том числе 16,6 млн - в Беларуси. В этой стране у концерна есть дочернее предприятие "Лидское пиво", на котором работает около 900 человек. Согласно отчету за 2024 год, общий нетто-оборот "Olvi" составил 656,9 млн евро, прибыль после уплаты налогов - 62,4 млн, при этом оборот "Лидского пива" - 151,5 млн евро, а прибыль, по приблизительным оценкам, - около 19,97 млн евро.

Очевидно, что Беларусь является важным рынком прибыли "Olvi". В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину компания заявила, что покинет белорусский рынок, однако, как видно, не сделала этого. Получить комментарий от "Cēsu alus" о деятельности его основного акционера "Olvi" в Беларуси "Latvijas Avīze" не удалось. О работе "Olvi" в Беларуси писали и многие финские СМИ.

Следует отметить, что на пищевую промышленность санкции Запада против России и Беларуси не распространяются, поэтому предприятие не нарушает санкционный режим. Глава "Olvi" Патрик Лундел оправдывался в СМИ тем, что ситуация была сложной и компания не смогла уйти из Беларуси, так как в конце 2022 года Минск принял закон о запрете продажи акций, принадлежащих западным владельцам.

"Процесс продажи был начат и успешно шел первые шесть месяцев. Затем законы изменились - сначала в отношении продажи, потом дивидендов и перевода прибыли", - пояснил он в августе 2024 года финской телерадиовещательной компании "Yle".

Белорусское правительство включило это предприятие в список стратегических, для отчуждения которых требуется разрешение государства. Получить его не удалось, поэтому продажа предприятия стала невозможной.

#пиво #беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    16-го октября

    Если санкции на этот вид деятельности не распространяется то какого хя писать об этом? Нарушений нет, идите лесом, я, например, предпочитаю Бабаевский, а не нашу лайму с серым налётом.

    6
    2

