В Рижском свободном порту за девять месяцев этого года перевалено 12,276 млн тонн грузов, что на 6,6% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, свидетельствуют опубликованные портом данные.

Больше всего за девять месяцев в порту перевалено генеральных грузов - 5,717 млн тонн (-5,3%) и сыпучих грузов - 5,579 млн тонн (-13,4%). Перевалка наливных грузов составила 979,5 тыс. тонн (+47,9%), а контейнерных грузов - 3,651 млн тонн (-0,7%).

Лесоматериалов за этот период в Рижском порту было перевалено 1,968 млн тонн (-12%), сельскохозяйственных сыпучих грузов - 2,032 млн тонн (-19%), древесных гранул - 1,2 млн тонн (-0,2%), древесной щепы - 714,1 тыс. тонн (-14%).

В 2024 году грузооборот Рижского порта составил 18,062 млн тонн, что на 3,9% меньше предыдущего года, в том числе перевалка за восемь месяцев - 11,504 млн тонн.