У латвийских предпринимателей внезапно улучшилось настроение. Экономисты объяснили

Бизнес
Дата публикации: 16.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: У латвийских предпринимателей внезапно улучшилось настроение. Экономисты объяснили

В этом году значительно улучшилось мнение предпринимателей стран Балтии о деловой среде в ближайшие 12 месяцев, свидетельствуют данные опроса финансовых директоров крупных компаний, проведённого банком.

Позитивно оценивают бизнес-среду 49% финансовых директоров в Латвии, 44% — в Эстонии и 58% — в Литве. Во всех трёх странах это самые высокие показатели с 2022 года.

«Результаты опроса показывают, что в компании Балтии возвращается уверенность в возможностях развития. Предприниматели считают нынешний момент подходящим для принятия дополнительных рисков и готовы предпринимать шаги по расширению бизнеса. Значительно выросло число тех, кто готов инвестировать не только в своей стране, но и за рубежом. Учитывая глобальную нестабильность и постоянно меняющуюся ситуацию, уверенность балтийских компаний свидетельствует о нашей способности адаптироваться к изменениям и использовать их в свою пользу, вовремя инвестируя в инновации и развитие», — комментируют данные эксперты.

Возможности роста компаний отражают также процессы в экономике. Наиболее оптимистично перспективы развития на ближайшие 12 месяцев оценивают финансовые директора литовских компаний: 58% респондентов считают условия для роста бизнеса хорошими или очень хорошими. В Латвии такого мнения придерживаются 49%, в Эстонии — 44%. Что касается оценки финансового положения собственных компаний, то в Литве и Латвии его как хорошее или очень хорошее оценивают почти 80% руководителей, а в Эстонии — 64%.

Такое восприятие в значительной степени отражает экономическую ситуацию в регионе. Экономика Литвы растёт наиболее быстро: прогнозируемый рост ВВП в этом году составляет 2,7%, а на следующий год — 3,1%. В Латвии рост ВВП в 2025 году ожидается в пределах 1–2%, в Эстонии — чуть более 1%, однако в следующем году темпы роста могут приблизиться к литовскому уровню.

#бизнес
Видео