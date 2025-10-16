Компания, принадлежащая владельцам телеканала TV24 и портала la.lv, пытается урегулировать договорной спор с медиахолдингом Delfi по поводу рекламных услуг на портале la.lv, подав заявление о признании Delfi неплатежеспособным, вместо того чтобы требовать выплату долга в гражданском порядке.

Медиахолдинг Ekspress Grupp (Эстония), в состав которого входит AS Delfi, сообщил Таллинской бирже, что получил уведомление суда о поданном компанией SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” (ECPC) — принадлежащей Рудольфу Экису и Клаву Калниню — заявлении о признании Delfi неплатежеспособным.

Ekspress Grupp подчёркивает, что речь идёт об обычном коммерческом споре по оспариваемым счетам, который должен решаться в гражданско-правовом порядке, а не через процедуру банкротства. Сумма претензий составляет около 200 000 евро. Для сравнения: оборот Delfi в прошлом году составил 5,535 млн евро, а чистая прибыль — 594 281 евро.

Компания отмечает, что спор не влияет на повседневную деятельность Delfi, не имеет существенного воздействия на его финансовое положение или деятельность в целом, а также на группу Ekspress Grupp. «Руководство предпринимает соответствующие правовые шаги для эффективного разрешения ситуации», — говорится в заявлении компании.

В уведомлении для биржи указывается, что у Delfi есть обоснованные сомнения и компания потребовала проверить методы расчётов, использованные при выставлении счетов ECPC. Также подчеркивается, что Delfi выполняет все свои договорные обязательства.

Совладелец ECPC Клавс Калниньш сообщил агентству LETA, что, по его мнению, подача заявления о банкротстве — это нормальная процедура, если счета не оплачиваются. По его словам, Delfi не платит по счетам с начала этого года. Сумма долга измеряется сотнями тысяч евро, однако точные цифры он не назвал.

Калниньш также отметил, что ECPC сомневается в финансовом состоянии Delfi, в том числе из-за решения продать 25,48% капитала компании SIA Altero, управляющей платформой финансового сравнения. Поэтому ECPC, по его словам, не была уверена, что сможет вернуть долг иными средствами, кроме подачи заявления о банкротстве.

Он добавил, что Delfi неоднократно просили оплатить счета, однако аргументы компании по поводу сложившейся ситуации были, по его словам, «неточными, неверными и даже этически неприемлемыми». Подробностей он не раскрыл.

В Рижском городском суде агентству LETA подтвердили, что заявление ECPC получено и во вторник было возбуждено производство по делу. В соответствии с Гражданским процессуальным законом, решение по заявлению о банкротстве должно быть вынесено в течение 30 дней с момента рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Delfi работала с оборотом 5,535 млн евро, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году, при этом компания получила прибыль в размере 594 281 евро, тогда как годом ранее зафиксировала убытки (по данным Firmas.lv).

Компания Delfi зарегистрирована в 2000 году, её уставный капитал составляет 3 201 686 евро. Она входит в состав концерна Ekspress Grupp, крупнейшими акционерами которого являются эстонский предприниматель Ханс Луик (25,86%) и его компания HHL Ruhm (47,37%). Акции Ekspress Grupp котируются в официальном списке Таллинской биржи.

Компания ECPC, зарегистрированная в 2013 году, имеет уставный капитал 100 000 евро и принадлежит Экису и Калниню в равных долях. В 2024 году оборот ECPC составил 814 166 евро, а прибыль — 443 235 евро. Экис и Калниньш через ECPC являются конечными бенефициарами компании TV Latvija, которая управляет телеканалом TV24. В 2020 году TV24 стала владельцем портала la.lv.