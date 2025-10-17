Baltijas balss logotype
Пока соседи бегут, Латвия идёт пешком — экспортный разрыв растёт 1 861

Бизнес
Дата публикации: 17.10.2025
LETA
Изображение к статье: Пока соседи бегут, Латвия идёт пешком — экспортный разрыв растёт

Экспортный разрыв между Латвией и двумя другими странами Балтии заметно увеличивается, пишет Diena.

Это показывают результаты исследования бывшего руководителя кафедры экономики Стокгольмской школы экономики в Риге Мортена Хансена и председателя правления АО "Industra Bank", доктора экономических наук Райвиса Каканиса, посвященного развитию латвийского экспорта за последние 15-30 лет на фоне показателей двух соседних балтийских стран.

Исследователи указывают на общие экспортные доходы и рост в 2024 году по сравнению с результатами 2020 года. А именно, если в 2020 году объем экспортных доходов Латвии и Эстонии был очень схож - 18,99 млрд евро у Эстонии и 18,31 млрд евро у Латвии, - то в 2024 году у Эстонии он составил уже 30,14 млрд евро, а у Латвии - 25,98 млрд евро. Литва же увеличила свои экспортные доходы с 36,41 млрд евро до 58,11 млрд евро. Это означает, что темпы роста экспортных доходов Латвии (включая эффект инфляции) за указанный период составили 42%, Эстонии - 59%, а Литвы - 60%.

В 2024 году импорт Латвии превысил экспорт более чем на 1 млрд евро, тогда как в Эстонии экспортные доходы были выше импорта почти на 223 млн евро, а в Литве - более чем на 4 млрд евро. У Литвы, правда, есть нефтеперерабатывающий комплекс, однако отговорки о том, что у Латвии нет аналогичного предприятия, несостоятельны - ведь и у Эстонии его тоже нет. Кроме того, ни у одной из стран Балтии нет таких природных ресурсов, как нефть или природный газ.

Фактически в 2020 году отставание Латвии от Эстонии по экспортным доходам составляло примерно 0,6 млрд евро, но за четыре года оно выросло до 4 млрд евро, а разрыв с Литвой достиг более 32 млрд евро.

Исследователи задаются вопросом: сможет ли Латвия при нынешнем подходе догнать хотя бы одну из соседних стран и приблизиться к средним показателям Европейского союза? Последние пять лет, начиная с 2020-го, стали для страны временем непрекращающихся ограничений и разросшейся бюрократии, где любое новое правило нередко оправдывалось "внешними обстоятельствами" или "глобальной необходимостью". Так, пандемийные ограничения в Латвии оказались заметно жестче, чем в Эстонии или Литве, - это видел каждый, кто в тот период пересекал границу.

Похожая ситуация сложилась и с "вынужденными" увольнениями невакцинированных работников, что обернулось ощутимыми потерями для рынка труда. А так называемый "капитальный ремонт" финансовой системы привел к результатам, которые трудно назвать иначе как чудесами - особенно если сравнивать с тем, как эти процессы проходили, например, в Литве. Затем последовали ограничения на использование природных ресурсов, поданные под благими и красивыми предлогами, и в придачу - повышение налогов и сборов.

#экспорт
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    17-го октября

    У Латвии самое большое налоговое бремя, посему никогда не сможет догнать, а будет все больше отставать от ЕС. Налог на заработную плату непомерен и достигает при неполной занятости более 100%

    15
    1

