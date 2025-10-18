Baltijas balss logotype
LDz потратит миллионы на освобождение от советско-российской аппаратуры 4 6196

Бизнес
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Государственная железная дорога стала объектом интересных игр. Фото автора.

Государственная железная дорога стала объектом интересных игр. Фото автора.

Железнодорожный монополист нашей республики снижает прогнозы объемов грузоперевозок, продолжают падать доходы от минимального комплекса доступных услуг. Хотя эти доходы в течение нескольких лет предполагается заменить другими доходами (от строительных услуг и аренды), в ближайшие годы прогнозируется спад выручки. Продолжаются массовые увольнения.

Железнодорожный монополист нашей республики снижает прогнозы объемов грузоперевозок, продолжают падать доходы от минимального комплекса доступных услуг. Хотя эти доходы в течение нескольких лет предполагается заменить другими доходами (от строительных услуг и аренды), в ближайшие годы прогнозируется спад выручки. Продолжаются массовые увольнения.

Тем не менее, государственная железная дорога ГАО Latvijas Dzelzceļš (LDz) намерена израсходовать крупные средств на европроекты.

Расходы поделили пополам

На последнем заседании правительства министр сообщений Атис Швинка («Прогрессивные») представил пакет документов о перспективах государственного предприятия.

В частности, LDz проведет до 2028 года проекты работы по трем «рабочим пакетам», как по разработке, так и модернизации и интеграции систем, что «существенно улучшит управление цифровой мощностью и инфраструктурой компании». Общий бюджет – 6 млн евро.

Софинансирование со стороны предприятия – 3 миллиона. Столько же добавит CINEA – Европейское исполнительное агентство климата, инфраструктуры и среды.

В рамках данного проекта LDz разработает «систему управления цифровой мощностью, обеспечив ее совместимость с общими системами RNE PCS CB и ECMT Fusion». Решение создается на основе существующей системы управления оперативными перевозками, совершенствуя функции планирования и распределения мощности. Система будет приведена в соответствие с требованиями регул Евросоюза, касающихся телематики, адаптации IT-систем государственного уровня к процессу перепроектирования расписания движения и мощности (ТНР), что является требованием по всей Европе.

Время просит дотации

В течение ближайших 3 лет LDz намеревается создать государственную систему цифровой инфраструктуры железной дороги, способствуя обмену данными на европейском уровне и обеспечивая взаимодействие между участниками железнодорожной сети. Базы данных будет включать весь подвижной состав, перемещающийся по общественным железнодорожным инфраструктурам стран Балтии. Как нам обещают, это решение – «существенно улучшит эффективность работы железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, а также возможности конкурентоспособности».

Пока что в Латвии не идет речи о замене «русской» колеи стальных магистралей в 1520 мм, однако новые цифровые решения объединят ее с вновь построенной инфраструктурой шириной 1435 мм – Rail Baltica. Главное же – из управления LDz будут изъяты все технические решения, не произведенные в государствах НАТО, ЕС и Европейской экономической зоны. Таким образом, железная дорога Латвии сделается менее восприимчивой к гибридным угрозам. Однако, факт остается фактом – грузов на рельсовых путях ЛР становится все меньше. Некоторое время назад наша газета сообщала, что, согласно экспертным подсчетам, государство за 4 года должно будет выплатить Latvijas Dzelzceļš дотаций на 107,2 млн евро. Иначе железным дорогам грозит банкротство.

Читайте нас также:
#железная дорога
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • EM
    Evgen Mel
    19-го октября

    В минусах и не понятно когда оживет железка, а оборудование надо поменять...вы серьезно?

    19
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го октября

    В рамках избавления от "тяжкого советского наследия" не забудьте вернуть в Россию все рельсы и разобрать насыпи. И мосты, мосты! За 35 лет "независимого процветания" хоть один дж мост построили?

    29
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го октября

    Действия LDz - это своеобразная политика. Бедный: работает и работает. Богач: эксплуатирует бедных. Солдат: защищает их обоих. Налогоплательщик: платит за всех троих. Банкир: грабит всех четверых. Адвокат: обманывает всех пятерых. Доктор: выставляет счета всем шестерым. Разбойник: запугивает всех семерых. Политик живёт счастливо за счёт всех восьмерых.

    74
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    А хочется спросить у LDZ:"Откуда вы возьмёте эти миллионы?". Транзита нет, грузов, нет, пассажиропотока нет. Бюджет Латвии разворовывать планируете? Причем в очередной раз. И есть ещё один вопрос:" А при таком мизерном размеры страны и всего отсутствия всего вышеперечисленного, зачем железная дорога нужна в принципе?". Бабло отмывать?

    74
    2
Читать все комментарии

Видео