Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Французам придется отказаться от ночной зарядки электрокаров 0 1237

Бизнес
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Солнечные батареи могут давать энергию только в светлое время суток.

Солнечные батареи могут давать энергию только в светлое время суток.

Количество внепиковых часов останется прежним - 8 часов в сутки, но два или три из них будут перенесены.

Сюрприз: французам придется поменять свои привычки потребления электричества.

Комиссия по регулированию энергетики надумала поменять внепиковые часы пользования электроэнергией.

Сейчас внепиковые часы, которые оплачиваются по «ночному» тарифу, приходятся на ночное время.

"Например, у нас ночной тариф действует с 23:40 до 07:40, что очень удобно: по ночам я заряжаю мой электрокар от розетки в гараже. Но живя во Франции нельзя расслабляться! Правительство держит нас в тонусе и придумало реформу. Она предусматривает перенос нескольких внепиковых часов с ночи на начало второй половины дня, когда электроэнергия доступна в изобилии, особенно летом", - написала ведущая телеграм-канала "Настоящая Франция".

Количество внепиковых часов останется прежним - 8 часов в сутки, но два или три из них будут перенесены на вторую половину дня, а остальные останутся на ночь.

Кроме того, распределение внепиковых часов будет различаться летом и зимой, а также «будет продолжать адаптироваться к местным условиям для равномерного потребления и обеспечения баланса спроса и предложения».

Хитрый ход! Именно ночью французы расходуют больше электричества: придя домой с работы, включают отопление и водонагреватели (во Франции нет центрального отопления и воду в домах греют сами). Ну, и, конечно, заряжают электрокары.

Читайте нас также:
#энергетика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возвращение Джека Ма: китайский миллиардер займется искусственным интеллектом
Изображение к статье: Его ультрасовременный бизнес опирается на древние практики. Иконка видео
Цены все еще не слушаются чиновников ЛР: не видно толку от меморандума по продуктам питания
Изображение к статье: Цены все еще не слушаются чиновников ЛР: не видно толку от меморандума по продуктам питания Эксклюзив!
Экспорт деревянной мебели за восемь месяцев вырос на 5,3%
Изображение к статье: Экспорт деревянной мебели за восемь месяцев вырос на 5,3%
Lada вся в брендах: что нового обещает российский автопром
Изображение к статье: Скоро все узнают, сколько в новой машине китайского. Иконка видео
Изображение к статье: Паром в порту Сурабая готовится к отплытию. Иконка видео
Индонезия обладает крупнейшим числом судов в мире 262
Изображение к статье: Неожиданный эффект: популярность препаратов для похудания бьет по ресторанному бизнесу
Неожиданный эффект: популярность препаратов для похудания бьет по ресторанному бизнесу 648
Изображение к статье: Государственная железная дорога стала объектом интересных игр. Фото автора. Эксклюзив!
LDz потратит миллионы на освобождение от советско-российской аппаратуры 4 7509
Изображение к статье: Сербы взяли в аренду самолеты airBaltic вместе с летчиками и стюардессами
Сербы взяли в аренду самолеты airBaltic вместе с летчиками и стюардессами 412

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 3
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 32
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 160
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 44
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 115
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 140
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 3
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 32
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 160

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео