Количество внепиковых часов останется прежним - 8 часов в сутки, но два или три из них будут перенесены.

Сюрприз: французам придется поменять свои привычки потребления электричества.

Комиссия по регулированию энергетики надумала поменять внепиковые часы пользования электроэнергией.

Сейчас внепиковые часы, которые оплачиваются по «ночному» тарифу, приходятся на ночное время.

"Например, у нас ночной тариф действует с 23:40 до 07:40, что очень удобно: по ночам я заряжаю мой электрокар от розетки в гараже. Но живя во Франции нельзя расслабляться! Правительство держит нас в тонусе и придумало реформу. Она предусматривает перенос нескольких внепиковых часов с ночи на начало второй половины дня, когда электроэнергия доступна в изобилии, особенно летом", - написала ведущая телеграм-канала "Настоящая Франция".

Количество внепиковых часов останется прежним - 8 часов в сутки, но два или три из них будут перенесены на вторую половину дня, а остальные останутся на ночь.

Кроме того, распределение внепиковых часов будет различаться летом и зимой, а также «будет продолжать адаптироваться к местным условиям для равномерного потребления и обеспечения баланса спроса и предложения».

Хитрый ход! Именно ночью французы расходуют больше электричества: придя домой с работы, включают отопление и водонагреватели (во Франции нет центрального отопления и воду в домах греют сами). Ну, и, конечно, заряжают электрокары.