Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цены все еще не слушаются чиновников ЛР: не видно толку от меморандума по продуктам питания 4 729

Бизнес
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Цены все еще не слушаются чиновников ЛР: не видно толку от меморандума по продуктам питания
ФОТО: depositphotos

В сентябре этого года по сравнению с августом потребительские цены в Латвии увеличились на 0,2%, а годовая инфляция составила 4,1%, сохранившись на том же уровне, что и месяцем ранее.

Оскарс Никс Малниекс, экономист:

– После неожиданной дефляции продовольствия в августе с некоторой тревогой ожидались сентябрьские данные. Однако цены на продукты питания в сентябре по сравнению с августом практически не изменились, что обычно характерно для этого месяца. Поскольку Латвия — небольшая и открытая экономика, возможно, часть последствий неблагоприятных погодных условий была сглажена импортом. Помогло и то, что неурожай затронул регионы неравномерно.

Если рассмотреть товары, включённые в утверждённый в мае «пищевой меморандум» о недорогих продуктах, то видно, что к августу цены на эти группы снизились на 1,5%, а к сентябрю — на 1,8%. Как и отмечало Министерство экономики. Однако не было упомянуто, что исторически (в 2005–2024 годах) летом эти товары обычно дешевеют, и обычно снижение бывает даже на один процентный пункт больше. Кроме того, при сравнении с Литвой видно, что «корзинный» набор продуктов там подешевел примерно так же, как и у нас. Возможно, у Министерства экономики есть иные данные или другая методика расчёта, но на первый взгляд эффект меморандума пока не наблюдается.

В этом году прогнозируется, что среднегодовая инфляция составит около 3,7%. Однако есть ряд факторов, которые могут привести к её постепенному снижению и стабилизации ниже 3% в последующие годы.

Петерис Страутиньш, экономист:

– В этом году потребительским ценам и факторам, влияющим на них, уделяется особенно пристальное внимание. Государство пытается воздействовать на ценовую политику розничных торговцев, а в последние месяцы активно обсуждается также вопрос формирования тарифов предприятия Rīgas Siltums. Между тем сами данные о потребительских ценах с мая представляют собой образец стабильности: колебания укладываются в диапазон двух десятых процента в любую сторону от нуля.

Поскольку в августе 2024 года наблюдалась довольно выраженная сезонная дефляция (-0,5%), в этом августе годовая инфляция достигла отметки 4,1%. Та же цифра сохраняется и в последних — сентябрьских — данных. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,2%, что немного ниже, чем обычно бывает в первый осенний месяц. Вероятно, инфляция останется близкой к 4% до следующего года. Сильных колебаний цен к концу этого года не ожидается — и в прошлом году уровень стоимости жизни в четвёртом квартале развивался по типичному для сезона сценарию. В октябре тарифы предприятия Rīgas Siltums повысились примерно на одну десятую, тогда как в других регионах Латвии, напротив, в целом снижаются.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– В сентябре на изменения цен повлияли характерные сезонные факторы, которые будут заметны и в октябре. Ожидается, что такого резкого роста уровня цен, как в первые четыре месяца этого года, больше не будет. Темпы инфляции будут расти медленнее, из-за чего годовая инфляция постепенно начнёт снижаться. Однако мировая торговля и геополитические события по-прежнему оставляют место для неожиданных колебаний.

Рост заработных плат продолжит оказывать давление на повышение цен в секторе услуг, включая рост расходов на коммунальные услуги. В октябре на инфляцию повлияет повышение тарифов на тепловую энергию во многих местах. Вопрос цен на продукты питания останется актуальным: хотя общий темп роста цен замедляется, в отдельных товарных группах подорожание по-прежнему будет вызывать общественный резонанс.

Индекс цен на продукты питания в сентябре снизился до 128,8 пункта. Индексы цен на зерновые, молочные продукты, сахар и растительные масла уменьшились, тогда как индекс цен на мясо вырос. Рост цен на внутреннем рынке будет несколько сдержан политическим и общественным давлением на отрасль, однако этот эффект, вероятно, окажется кратковременным.

Читайте нас также:
#цены #инфляция
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    20-го октября

    Кто бы сомневался. Почему правители в Латвии такие неучи. Зачем так позориться и показывать свою тупость оглашая меморандумы. Изначально было понятно, что их потуги бессмысленны.

    26
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    20-го октября

    Зачем так позориться и показывать свою тупость -- А разве можно быть грамотными с 4 классами начальной школы? Что касается позора и тупости, то я хотел бы прибавить ко всему этому неуёмную тягу к чужому, к постоянному и непреодолимому воровству того, что плохо лежит.

    21
    1
  • A
    Aleks
    20-го октября

    А как должно быть в колонии?Только полное ,,раскулачивание,,аборигенов,чтобы раб думал только о том как выжить ,а не о том,кто в этом виноват. Лучшие страны для проживания и по уровню жизни -10 старых стран Европы. Остальные страны,вошедшие в ЕС после распада СССР,грабятся и,, насилуются ,, Не повезло нам,что тогда мы попали под управление самого жадного нацистского Клана ,для которого люди ничего не значат и если ничего не произойдёт,то Латвия уже никогда не будет нормальной страной(((

    18
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    однако этот эффект, вероятно, окажется кратковременным. -- Этот незначительный эффект будет нагляден в течении 2026 года, но только до октября месяца, то есть до выборов. После того, как правящие в очередной раз "вправят мозги" латышам и они проголосуют за кого угодно, только не за русских, ( которые весьма законопослушно платят налоги ), цены взлетят до космических высот, причём на абсолютно ВСЁ!

    30
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительство Силини нашло еще 25,6 миллиона евро на Rail Baltica: что на них собираются построить
Изображение к статье: Правительство Силини нашло еще 25,6 миллиона евро на Rail Baltica: что на них собираются построить
Майнинг по-русски: как добывают криптовалюту в условиях войны и санкций
Изображение к статье: Вести этот процесс можно из собственного дома. Иконка видео
Тысячи рижских многоэтажек платят одному домоуправлению: что оно делает с деньгами
Изображение к статье: Тысячи рижских многоэтажек платят одному домоуправлению: что оно делает с деньгами Эксклюзив!
Минэкономики озеленяет бизнес Латвии: на что потратили почти 90 млн евро
Изображение к статье: Министр экономики вмуровывает капсулу времени в фундамент ветряного парка. Эксклюзив!
Изображение к статье: Владелец Gucci продал свой косметический бизнес за 4 млрд евро
Владелец Gucci продал свой косметический бизнес за 4 млрд евро 129
Изображение к статье: В последнее время у концерна упали продажи. Иконка видео
Тормозящий Porsche прощается с 4 тысячами работников и принимает бывшего шефа McLaren 359
Изображение к статье: Не хотят инвестировать в «кирпич и бетон»: рынок недвижимости Латвии застрял в предвоенном 2021 году
Не хотят инвестировать в «кирпич и бетон»: рынок недвижимости Латвии застрял в предвоенном 2021 году 951
Изображение к статье: В рижском Кенгарагсе появится новое пожарное депо
В рижском Кенгарагсе появится новое пожарное депо 1 517

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 635
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 51
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 164
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 107
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 105
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 285
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 635
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 51
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 164

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео