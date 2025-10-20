В сентябре этого года по сравнению с августом потребительские цены в Латвии увеличились на 0,2%, а годовая инфляция составила 4,1%, сохранившись на том же уровне, что и месяцем ранее.

Оскарс Никс Малниекс, экономист:

– После неожиданной дефляции продовольствия в августе с некоторой тревогой ожидались сентябрьские данные. Однако цены на продукты питания в сентябре по сравнению с августом практически не изменились, что обычно характерно для этого месяца. Поскольку Латвия — небольшая и открытая экономика, возможно, часть последствий неблагоприятных погодных условий была сглажена импортом. Помогло и то, что неурожай затронул регионы неравномерно.

Если рассмотреть товары, включённые в утверждённый в мае «пищевой меморандум» о недорогих продуктах, то видно, что к августу цены на эти группы снизились на 1,5%, а к сентябрю — на 1,8%. Как и отмечало Министерство экономики. Однако не было упомянуто, что исторически (в 2005–2024 годах) летом эти товары обычно дешевеют, и обычно снижение бывает даже на один процентный пункт больше. Кроме того, при сравнении с Литвой видно, что «корзинный» набор продуктов там подешевел примерно так же, как и у нас. Возможно, у Министерства экономики есть иные данные или другая методика расчёта, но на первый взгляд эффект меморандума пока не наблюдается.

В этом году прогнозируется, что среднегодовая инфляция составит около 3,7%. Однако есть ряд факторов, которые могут привести к её постепенному снижению и стабилизации ниже 3% в последующие годы.

Петерис Страутиньш, экономист:

– В этом году потребительским ценам и факторам, влияющим на них, уделяется особенно пристальное внимание. Государство пытается воздействовать на ценовую политику розничных торговцев, а в последние месяцы активно обсуждается также вопрос формирования тарифов предприятия Rīgas Siltums. Между тем сами данные о потребительских ценах с мая представляют собой образец стабильности: колебания укладываются в диапазон двух десятых процента в любую сторону от нуля.

Поскольку в августе 2024 года наблюдалась довольно выраженная сезонная дефляция (-0,5%), в этом августе годовая инфляция достигла отметки 4,1%. Та же цифра сохраняется и в последних — сентябрьских — данных. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,2%, что немного ниже, чем обычно бывает в первый осенний месяц. Вероятно, инфляция останется близкой к 4% до следующего года. Сильных колебаний цен к концу этого года не ожидается — и в прошлом году уровень стоимости жизни в четвёртом квартале развивался по типичному для сезона сценарию. В октябре тарифы предприятия Rīgas Siltums повысились примерно на одну десятую, тогда как в других регионах Латвии, напротив, в целом снижаются.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– В сентябре на изменения цен повлияли характерные сезонные факторы, которые будут заметны и в октябре. Ожидается, что такого резкого роста уровня цен, как в первые четыре месяца этого года, больше не будет. Темпы инфляции будут расти медленнее, из-за чего годовая инфляция постепенно начнёт снижаться. Однако мировая торговля и геополитические события по-прежнему оставляют место для неожиданных колебаний.

Рост заработных плат продолжит оказывать давление на повышение цен в секторе услуг, включая рост расходов на коммунальные услуги. В октябре на инфляцию повлияет повышение тарифов на тепловую энергию во многих местах. Вопрос цен на продукты питания останется актуальным: хотя общий темп роста цен замедляется, в отдельных товарных группах подорожание по-прежнему будет вызывать общественный резонанс.

Индекс цен на продукты питания в сентябре снизился до 128,8 пункта. Индексы цен на зерновые, молочные продукты, сахар и растительные масла уменьшились, тогда как индекс цен на мясо вырос. Рост цен на внутреннем рынке будет несколько сдержан политическим и общественным давлением на отрасль, однако этот эффект, вероятно, окажется кратковременным.