Некогда богатейший человек Китая и один из пионеров азиатского экономического чуда Джек Ма почти пять лет отсутствовал в медийном пространстве. Впав в немилость в своей стране, он отошел в тень и занялся преподаванием и инвестициями. Однако с недавнего времени именно он якобы принимает решения и пытается «сделать Alibaba снова великой». Что происходит и означает ли это возвращение Ма на большую сцену китайской экономики?

Проблемы у одного из богатейших людей Китая начались в 2020 году, после того как Джек Ма отважно выступил с критикой китайских регуляторов. Он тогда назвал их практики устаревшими и обвинил в торможении инноваций в финансовом секторе. Считается, что именно это спровоцировало ужесточение надзора над его бизнес-империей, а также отмену IPO компании Ant Group (финтех-подразделения Alibaba). По данным Financial Times, приостановку IPO санкционировал лично председатель КНР Си Цзиньпин. После этого Джек Ма почти исчез из публичного поля.

Власти КНР начали масштабную кампанию против «платформенной экономики»: в апреле 2021 года Alibaba получила антимонопольный штраф 18,2 млрд юаней ($2,8 млрд), а в 2023-м финтех-дочка Ant заплатила 8 млрд юаней ($1,1 млрд) и прошла глубокую реорганизацию. Сам Ма в январе 2023-го официально отказался от контроля в Ant и большую часть времени проводил за рубежом — преподавал в Токийском университете, инвестировал в агротех и образование.

Первые признаки потепления в отношениях между политическим руководством КНР и Джеком Ма появились весной 2023 года, когда предприниматель неожиданно приехал в Ханчжоу и посетил основанную им школу Yun Gu. Почти одновременно Alibaba объявила о крупнейшей в истории реструктуризации по модели «1+6+N», разделив бизнес на полунезависимые юниты.

Модель «1+6+N» — реструктуризация Alibaba, предполагающая, что одна материнская компания (1) координирует шесть почти автономных бизнес-групп:

Cloud Intelligence Group — облачные сервисы и ИИ;

Taobao Tmall Commerce Group — основной e-commerce для Китая;

Global Digital Commerce Group — международная розница (Lazada, AliExpress и др.);

Local Services Group — доставка, карты, сервисы по типу Ele.me и Amap;

Cainiao Smart Logistics — логистика и фулфилмент;

Digital Media & Entertainment Group — медиа и развлечения (Youku и др.).

Под буквой N подразумевается неопределенное количество перспективных проектов, которые могут развиваться или выходить на IPO отдельно. Цель этой процедуры — сделать холдинг гибче, ускорить принятие решений и упростить привлечение инвестиций.

В апреле 2024-го Ма опубликовал внутреннее послание, поддержав новое руководство во главе с Джо Цаем и Эдди Ву и призвав вернуться к «духу Таобао» — ориентации на пользователя, скорость и продукт.

Ключевым политическим знаком стало приглашение Джека Ма в феврале 2025-го на закрытую встречу предпринимателей с Си Цзиньпином. Китайский лидер тогда публично пообещал «непоколебимую поддержку» частного сектора. Для рынка это стало свидетельством того, что конфликт вокруг Alibaba исчерпан, а фигура Ма вновь признана в верхах. Неформальное влияние Джека Ма впервые за последние пять лет признали и подтвердили на самом высоком уровне. Make Alibaba Great Again

Важно подчеркнуть: Джек Ма все еще не вернулся на руководящие посты каких-либо китайских компаний. Он не числится ни в советах директоров, ни в исполнительном менеджменте Alibaba или Ant. Alibaba официально не подтверждает назначение Ма на какую-то должность, хотя некие осведомленные источники утверждают, что он уже оказывает влияние на ключевые решения и вернулся для того, чтобы «сделать Alibaba снова великой».

По данным китайских медиа, Ма регулярно появляется в кампусах Alibaba, общается с топ-менеджерами, требует отчетов по ключевым направлениям, прежде всего по искусственному интеллекту и облачным сервисам.

На данном этапе сложно оценить подобную модель «влияния без должности», но в какой-то мере от такой двусмысленности положения миллиардера выигрывают все стороны. Государство демонстрирует готовность сотрудничать с крупным частным бизнесом, но сохраняет контроль над рамками, в которых этот бизнес может действовать. Alibaba получает обратно своего стратегического вдохновителя, который неформально укрепляет доверие сотрудников и, самое главное, инвесторов. Сам Джек Ма возвращает себе негласный статус технологического визионера, не неся регуляторных рисков официального поста.

Участие Джека Ма в бизнесе компании в первую очередь объясняют развитием технологий, которые должны в перспективе стать основными драйверами роста: Alibaba активно наращивает инвестиции в облачные вычисления и ИИ, и Ма, по сообщениям, курирует эти направления.

Тем временем, Alibaba сталкивается с давлением как со стороны традиционных конкурентов (JD.com, Meituan), так и новых игроков вроде Pinduoduo и экосистемы ByteDance (включая Douyin). В ответ группа запускает субсидийные программы для продавцов, усиливает логистику и ускоряет вывод ИИ-функций. По данным Japan Times, именно Ма настаивал на рекордном пакете поддержки селлеров на площадке, что воспринимается как возвращение его предпринимательского стиля времен бурного роста Alibaba. Это первое направление работы, которое можно назвать условно «бизнесовым».

ИИ как ядро новой стратегии

Возвращение Джека Ма совпадает с радикальным поворотом Alibaba в сторону искусственного интеллекта — и это вряд ли случайность. Компания представила флагманскую модель Qwen3-Max, объявила о планах превысить ранее заявленные 380 млрд юаней ($53 млрд) инвестиций в ИИ и облачные технологии и подтвердила намерение конкурировать с мировыми лидерами на всем технологическом стеке — от дата-центров до прикладных сервисов. И это условно второе направление потенциальной деятельности Джека Ма.

Эдди Ву, генеральный директор с 2023 года, уже увеличил капитальные расходы в несколько раз, а личное участие Ма добавляет проектам веса и скорости. Внутри компании говорят о новой формуле: электронная коммерция + ИИ, где торговые площадки Taobao и Tmall становятся полем для внедрения интеллектуальных решений — от персонализированных витрин до автоматизированной логистики.

Контролируемый перезапуск экономического чуда

Возврат Ма отражает смену тональности китайской экономической политики. После периода жесткого давления на Big Tech власти стремятся оживить частный сектор как источник роста и инноваций, особенно в стратегических сферах — от ИИ до зеленой энергетики. Символическое прощение харизматичного миллиардера демонстрирует, что Пекин готов сотрудничать с бизнесом, но только если он вписывается в государственные приоритеты.

Это едва ли можно считать курсом на либерализацию — прежние механизмы контроля никуда не делись. Регуляторы продолжают курировать сделки и технологический импорт, а самого Джека Ма, по данным The Guardian, власти могут привлекать к «государственным поручениям» — например, для влияния на других бизнесменов.

Отток зарубежных инвестиций из Китая — реальность последних нескольких лет. Возвращение Джека Ма в таком контексте можно рассматривать как позитивный сигнал как для локального, так и международного бизнеса.

Однако инвесторы уходят с китайского рынка не столько из-за давления политического руководства КНР, а из-за растущих геополитических рисков в отношениях между КНР и США. И в таком случае кардинально переломить тенденцию по уходу зарубежных инвесторов возврат Джека Ма едва ли сможет. В то же время это хороший сигнал для частного бизнеса внутри Китая — им словно говорят: «Развивайтесь, но не оспаривайте решения финансово-экономической политики».

Для мировых рынков появление Ма — сигнал доверия и драйвер капитализации. На новости о росте ИИ-инвестиций акции Alibaba в Гонконге и США уже прибавили несколько процентов. Для корпоративных клиентов открываются возможности совместных AI-решений на базе Alibaba Cloud и Qwen-стека.

В базовом сценарии развития Джек Ма останется стратегическим советником, фокусируясь на ИИ и облаках. Alibaba будет демонстрировать стабильный рост в этих сегментах, а государство увеличит ее поддержку как технологического чемпиона. Если успехи в ИИ будут заметными, то Ма может получить формализованную роль и превратить Alibaba в полноценного глобального игрока на рынке искусственного интеллекта.

Наиболее очевидный риск в данном случае — внешние санкции на чипы или новая волна регуляторных ограничений со стороны США. И тогда роль Джека Ма может сузиться исключительно до имиджевой, а инвестиционные планы будут скорректированы.

Возвращение Джека Ма — это не возвращение техно-миллиардера к власти и бизнесу, а новое распределение ролей и влияния. Он снова стал важной фигурой для стратегии Alibaba и показателем курса Китая в экономике и политике: частный бизнес может получать поддержку, если действует в установленных правилах. Для Пекина это способ одновременно стимулировать рост и сохранять контроль, для Alibaba — возможность быстрее развивать технологии, а для инвесторов — знак, что китайский частный сектор по-прежнему играет значимую роль в мировой экономике.