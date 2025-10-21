О том, как работает рынок майнинга криптовалют в России после его легализации, за какой срок окупаются майнинговые проекты, и кто в них инвестирует, деловому каналу РБК рассказал эксперт Дмитрий Гузенко.

— В России осенью 2024 года были приняты поправки к закону «О цифровых финансовых активах», которые вводят регулирование рынка майнинга. Как развивается эта сфера сегодня?

— Действительно, майнинг в нашей стране до 1 января 2025 года, когда вступили в действия поправки в закон, существовал без регулирования. То есть майнинг (процесс, при котором компьютеры решают сложные задачи, чтобы подтвердить транзакции в сети криптовалюты и создать новые блоки в блокчейне, в ходе которого майнер получает криптовалюту) существовал, но эта деятельность никак не контролировалась. Между тем эта сфера превратилась в серьезную индустрию. Так, по итогам 2023 года Ассоциация промышленного майнинга оценивала мощности этого рынка в России в 1.5 ГВт, за год отечественные майнеры добыли тогда около 54 тыс. биткоинов на сумму $3,5 млрд.

Легализация была нужна рынку: она позволила создать четкие правила игры.

Сейчас майнинг облагается налогом. Компании должны платить 25% налога на прибыль, а частные майнеры — 15% налога на доходы физлиц. Индивидуальные предприниматели и юрлица, а также физлица, которые добывают цифровую валюту, потребляя более 6 тыс. кВт/ч в месяц, должны заявлять о себе в специальный реестр, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС). Кроме того, правительство определило, где можно и где нельзя заниматься майнингом. Запрет введен на территории всей Иркутской области, Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Причина запрета — возможный дефицит электроэнергии в этих регионах.

Для продавцов оборудования главным результатом от введения новых правил налогообложения и его регулирования в целом стало изменение класса инвесторов: если раньше это были, как правило, физические лица, то теперь все чаще — корпоративные клиенты.

— Какой бизнес является основным потребителем в вашем сегменте?

— Рынок интересен инвесторам из самых разных сфер, как небольшим компаниям, так и игрокам федерального уровня. Конечно, в основном оборудование покупают промышленные компании, но есть партнеры и из сферы торговли, киноиндустрии, IТ.

Майнинг предоставляет возможность диверсификации доходов практически любому предприятию. Конечно, наиболее привлекателен такой вариант инвестиций для юридических лиц, имеющих доступ к недорогой электроэнергии. Однако сегодня на фоне постоянного роста стоимости основных криптовалют ситуация такова, что майнинг может приносить доход даже при стандартных тарифах на электричество.

— Насколько сейчас подходящий момент для того, чтобы входить в майнинг с нуля?

— Несколько лет назад майнеры возвращали свои вложения буквально за пять-шесть месяцев и далее начинали получать прибыль. Сейчас сроки окупаемости в нашей сфере составляют два — два с половиной года. Это больше, чем было раньше, но все равно лучше, если сравнивать с другими видами бизнеса, например вложениями в коммерческую недвижимость, которые окупаются за восемь-десять лет.

Ситуация в майнинге стабилизировалась. Причем сверхвысокая доходность отпугивала многих крупных игроков, которые думали, что этот рынок ждет неизбежный крах. Сейчас рынок стал более предсказуемым. Прошло время одиночек-энтузиастов, пришли крупные корпорации с большими деньгами.

— Сколько сегодня стоит «входной билет» в майнинг как в бизнес?

— По нашим оценкам, есть смысл вкладываться от 3 млн руб. и выше. Такой размер вложений позволяет нанять бухгалтера, финансиста. Сейчас майнер должен сдавать много отчетности, для ведения проекта нужно как минимум два человека. При этом этот бизнес хорош тем, что его легко масштабировать — отчеты и принципы работы остаются одинаковыми, растут только цифры и мощности.

— С какими сложностями приходится сегодня сталкиваться участникам рынка?

— Главная сложность — это, конечно, колебания курсов криптовалюты. По данным отчета МТС, 90% существующих в стране мощностей сегодня добывают биткоин (BTC). Он остается наиболее ликвидной криптовалютой, его проще всего реализовать, и он менее волатилен, чем другая «крипта». При этом даже курс биткоина показывает значительные изменения. Так, в начале апреля 2025 года он стоил около $75 тыс., а в начале августа — уходил за $120 тыс. Крупные институциональные игроки, прежде всего, из США, своими действиями могут влиять на курс криптовалют. Это в свою очередь определяет доходность майнингового проекта в точках входа и выхода из инвестиции. Но если бизнесмен, который занимается майнингом, умеет и может ждать, не подвержен эмоциональным решениям, то рано или поздно он дождется момента, когда сможет зафиксировать доходность. В исторической перспективе курс биткоина постоянно растет.

Еще один риск — это изменение курса рубля к доллару. Майнер платит за электричество в рублях, а доход получает, по сути, валютный. Получается, что майнеру, как и любому экспортеру, не выгоден дешевый доллар и дорогой рубль. Так что укрепление и ослабление национальной валюты также влияют на доходность в нашей сфере.

Наконец, большую роль играет регулирование. Например, ранее некоторые майнеры размещались в регионах, где с начала 2025 года этот вид деятельности запретили. Майнинг был популярен в Иркутской области, в Бурятии, в Северо-Кавказском федеральном округе. Сейчас эти компании несут дополнительные траты на перевозку техники, поиск новых площадей, подключение.

— Какие сценарии развития отрасли вы закладываете на ближайшие два-три года?

— Уверен, что майнинг в России будет развиваться. Он интересен и инвесторам, и производителям энергии, и государству. Первые получают прибыль, вторые — стабильных потребителей, всегда готовых забрать излишки энергии, а государство — рост налоговых сборов в бюджет и увеличение валового внутреннего продукта.

При этом сегодня государство полностью контролирует эту сферу. Все юрлица и индивидуальные предприниматели, добывающие криптовалюту, обязаны регистрироваться в качестве майнера в ФНС. После этого они должны отчитываться о добытых активах, адресах кошельков и сообщать другие идентификаторы. Работает строгая отчетность потребляемого электричества.

— Какие потенциальные преимущества может дать развитие майнинга России?

— По данным Росстата, объем электрогенерации в России по итогам 2024 года составил 1,209 трлн кВт/ч, а потребление достигло 1,192 трлн кВт/ч. Это огромные цифры, причем потребление электроэнергии колеблется в зависимости от времени суток, погоды и других факторов. Майнинг может помочь эффективно использовать излишки энергоресурсов.

Под проекты, связанные с майнингом, можно привлечь финансирование не только из России, но и из-за рубежа.

По данным исследования организации International Wealth, в 2025 Россия занимала третье место по хешрейту (показатель вычислительной мощности, который используется для майнинга и обработки транзакций в блокчейне) криптовалют с показателем 11,5%. На первом месте шли США с долей 37,8%, на втором Казахстан — 13,2%. Китай, некогда бывший одним из лидеров этого рынка, сейчас отсутствует в официальных отчетах, после введения запрета на майнинг в 2021 году. В США продолжается бум майнинга с использованием попутного газа, который получается при добыче нефти. Крупные корпорации инвестируют миллиарды долларов в подобные проекты. Там сейчас есть сложности с ввозом оборудования из-за новых пошлин, но сфера все равно растет.

У нашей страны на рынке майнинга есть большие перспективы. У нас много доступной электроэнергии, доступ к оборудованию, понятное регулирование, и мы видим желание бизнеса инвестировать в майнинг.