В последнюю пару лет RNP все более позиционирует себя как бизнес, а отнюдь не социальный сервис. Видимо, потому анкеты о продлении хозяйствования в многоквартирных домах выглядят больше, как рекламный проспект… Так или иначе, на предприятии работает почти две тысячи человек.

Минус 8% клиентов за 2 года

Некий Гинтс Каунисте, внезапно, обошел всех депутатов Рижской Думы, столь заинтересованных проблемой Rīgas Namu Pārvaldnieks, взойдя на трибуну после 22 часов вечера в минувшую среду. «Я голосовал за «Прогрессивных», потому что за Скандинавию, за правовое государство…», – рассказал активист дома ул. Локомотивес. Ему тоже повысили денюжку, которую RNP берет в качестве накоплений – было 10, стало 17. Как только выяснилось, что небезразличный человек заговорил про бесхозяйственность по поводу RNP, мэр Клейнбергс быстро попросил его покинуть трибуну.

Впрочем, последующие ораторы не менее эмоционально рассказывали боли рижан. К примеру, депутат от оппозиции изложила фрагменты из писем: заставляют оплачивать не только дворника, но и его больничные; получают штрафы по 30 евро за неубранную улицу.

– Это ведь должно быть образцовое предприятие! – изумилась депутат. Учитывая, что там 100 000 евро тратят только на новый бренд RNP.

Между тем, Центр защиты прав потребителей, со своей стороны, выразил опасение, что деньги, собранные с рижан в качестве накоплений, будут вложены в ценные бумаги…

Депутат Владислав Барташевич отметил, что с 2023 года количество клиентов RNP сократилось более чем на 8%, и ныне чуть превышает 30% от всех многоквартирных домов. Кроме того, в ближайшее время по результатам пресловутых опросов, от компании могут отказаться еще десятки домов.

«Самое главное – это клиент»

Это, со ссылкой на свой опыт работы в частном секторе, провозгласил председатель правления RNP Марис Озолиньш. Он утверждал, что удовлетворенность клиентов – растет! Люди тяжкого труда – дворники, сантехники – оказывают качественные услуги.

В этом году на софинансирование ALTUM передано несколько домов. «Быстро упорядочили» ситуацию с подключением в этом году отопления – решили даже с теми, кто имел долги.

По поводу нового торгового знака, в связи с расширением стратегии – господин Озолиньш пообещал, что «ни один цент» не потрачен. Впрочем, это не значит, что не будет потрачен в будущем.

Порой, конечно, на собраниях жильцов не бывает кворума – но те, что проведены – более чем на 70% за RNP, похвастался Озолиньш.

По просьбам трудящихся

– Нет в мире предприятия, которое не могло бы работать лучше, – философски сказал уже 5-летний председатель совета RNP Айнарс Озолс. И пустился в повествование о секретах корпоративного управления: совет высказал недоверие прежнему правлению, и искал новое путем открытого конкурса. Зато теперь с прибылями все лучше и лучше – работа во имя финансовых показателей финализировалась дивидендами в 5,7 миллиона евро.

– Куда вы вкладываете деньги ваших клиентов? – поинтересовались депутаты.

Господин Озолс заверил – что исключительно в надежные места: в Государственную кассу, а также в ведущий скандинавский банк, который по рейтингу крупнейшего агентства имеет оценку AAA, тогда как сама Латвия – только А.

Председатель правления также утверждает, что сами жильцы просят, чтобы увеличилась доля накоплений.

На последнем заседании Комитета думы по городскому имущества, член правления RNP Мартиньш Паурс признал, что для составления модели нового договора было истрачено 20 000 евро в качестве «внешней услуги». Деньги, конечно, не бог весть какие, но характерно, что компания, обладающая штатом квалифицированных юристов, пошла на аутсорсинг. Ведь, как утверждал председатель правления Озолиньш, компания стоит перед совершенно уникальным вызовом, сложившимся накануне полного завершения приватизации в 2026 году.

– Одна из целей совета – прирост площадей хозяйствования, – рассуждал председатель правления. Впрочем, если здание небольшое, то RNP – не навязывается, возможно, могут управлять сами жильцы!

137 000 электронных пользователей

Такова статистика электронного портала Eparvaldnieks, однако его отчего-то не использовали для пресловутого анкетирования клиентов для перезаключения договоров с RNP. Вместо этого необходимо было регистрироваться в информационной системе строительства BIS, либо посылать бумажные опросные листы по почте.

– Вы говорите о большой прибыли от хозяйствования и штрафов, но конкретно – за счет чего?, – поинтересовался многоопытный думец Сергей Долгополов. Господин Озолс начал в ответ рассуждать о цифровых услугах. А вот господин Озолиньш высказался, что вскоре последуют масштабные капиталовложения – ультразвуковые счетчики, новые лифты. «Но ведь оплатят жильцы», – заметил С.Долгополов. «Мы как предприятие – не имеем права», парировали домоуправы.

Вместо дворников сейчас уборкой обслуживаемых домов занимаются мобильные бригады, для них также будет закуплена новая техника. В эти подразделения предложено переходить бывшим дворникам. «Мы делаем это, чтобы было выгодней жильцам и удобней», – сказал глава правления. При этом он отказался назвать число уволенных.

Ну и, думается, не останутся в накладе и те многочисленные фирмы и фирмочки, которые получают подряды, например, на «авторский надзор» по перекраске зданий исторического центра. В самом деле, отчего бы не заработать сотню-другую тысяч на жильцах, которых «крепкие хозяйственники» закошмарили – необходимо прямо сейчас в 4 раза увеличить накопительные взносы, чтобы облагородить фасад. Иначе в скором будущем включат 10-кратное повышение налога на недвижимость!

Увы, обнародовать названия юридических лиц и имена лиц физических, кормящихся при думе, Вашему автору возбраняет… директива Евросоюза. Ей Департамент имущества Рижской Думы снабдил ответ мне по поводу ремонтных работ в доме, обслуживаемом муниципальной компанией, но с привлечением частников.