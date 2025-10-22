Baltijas balss logotype
Начато строительство 3-й очереди модернизации биогазовой станции

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Начато строительство 3-й очереди модернизации биогазовой станции

Проект модернизации разработало архитектурное бюро SEP. Реализация проекта существенно повысит эффективность производства станции.

В рамках проекта модернизации биогазовой станции EGG ENERGY инженерная команда SEP реализовала две взаимосвязанные, но технологически разные части — проектирование нового постферментатора и совершенствование существующих ферментационных резервуаров. Эти изменения значительно повысят эффективность производства биогаза.

SEP удалось завершить весь проектный процесс за четыре с половиной месяца, а не за шесть, как планировалось изначально. Быстрая реализация проекта позволяет заказчику начать строительные работы до наступления зимы, что снижает общие строительные затраты примерно на 30%.

«Этот проект очень хорошо показывает, насколько важна точность управления — умение прогнозировать, предвидеть и адаптироваться. Чем меньше времени теряется на бюрократию и согласования, тем больше выгоды получает и заказчик, и окружающая среда,» — отметил руководитель биогазовых проектов SEP Ралфс Пилсетниекс.

В результате Balticovo сможет начать строительство в оптимальный момент, обеспечив завершение модернизации ещё до зимы и максимально используя строительный сезон. Согласно проекту, постферментатор будет представлять собой герметичную железобетонную конструкцию объёмом 5500 м³, напрямую соединённую с системой вывода сырья для биогаза.

Как пояснил Ралфс Пилсетниекс, резервуар будет оснащён двойной мембранной системой для улавливания газа и системой перемешивания, обеспечивающей эффективное выделение биогаза. Также проект включает инженерные решения: электроснабжение, автоматику процессов, системы безопасности и сигнализации, металлические конструкции, инженерные сети с опорами и систему подогрева резервуара.

Строительство закрытой ёмкости позволит эффективнее использовать биогаз, улавливая и применяя остаточные газы, которые иначе попали бы в окружающую среду.

Для реализации принципов циркулярной экономики и обеспечения устойчивого хозяйствования Balticovo инвестировала значительные средства в инфраструктуру производства биогаза и биометана, используя птичий помёт как сырьё.

Разработанная и построенная SEP биогазовая станция EGG ENERGY и станция очистки биогаза BOVO GAS доказали свою эффективность как устойчивые инвестиции в хозяйстве Balticovo. Поэтому решение поручить SEP модернизацию EGG ENERGY было логичным шагом.

«Команда SEP проделала выдающуюся работу, соблюдая все стандарты качества и сроков. В рамках проекта найдены решения, которые значительно увеличат объёмы производства биогаза и, следовательно, получение биометана. Это позволит Balticovo эффективнее использовать свои ресурсы и обеспечит стабильное производство энергии,» — подчеркнул руководитель EGG ENERGY Виктор Гусев.

«Подобные проекты наглядно демонстрируют, как побочные продукты сельского хозяйства могут быть превращены в ценные энергетические ресурсы», — добавил руководитель по коммуникациям и развитию Balticovo Томс Аушкапс.

#строительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 56
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 126
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 66
Видео