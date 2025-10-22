Baltijas balss logotype
Продажи Pop Mart выросли на 250% за квартал благодаря Labubu

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Продажи Pop Mart выросли на 250% за квартал благодаря Labubu

Pop Mart International Group Ltd. зафиксировала рост выручки на 250% (в годовом исчислении) в третьем квартале благодаря спросу на игрушки Labubu.

На зарубежных рынках продажи выросли на 370%, в то время как в Китае – на 190%.

С июля по сентябрь китайский производитель игрушек продемонстрировал значительный рост на всех рынках.

Продажи Pop Mart выросли со второй половины прошлого года благодаря выпуску мини-кукол Labubu.

Западные рынки демонстрировали рост продаж Pop Mart. Выручка в Америке выросла на 1270% в третьем квартале. Продажи в Европе увеличились на 740%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 170-175%.

В начале этого года компания надеялась достичь годового дохода в 20 миллиардов юаней ($2,8 миллиарда). В августе генеральный директор Ван Нин заявил на конференции по вопросам прибыли, что даже 30 миллиардов юаней будет вполне легко достичь.

#экспорт
Оставить комментарий

