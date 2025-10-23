Baltijas balss logotype
Евросоюз даст странам Балтии почти 300 млн евро на Rail Baltica 2 232

Бизнес
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Евросоюз даст странам Балтии почти 300 млн евро на Rail Baltica
ФОТО: LETA

Центральный координатор железнодорожного проекта "Rail Baltica" — акционерное общество "RB Rail" — подписал очередное соглашение о предоставлении гранта в рамках Механизма соединения Европы (CEF) на сумму 295,5 миллиона евро в виде софинансирования Европейского союза, сообщила агентству LETA представитель компании Сигне Нигале.

Дополнительно "RB Rail" получит финансирование на продолжение трансграничного управления проектом и координации в соответствии с соглашением о проектном управлении, софинансирование которого в равных долях обеспечивают все три балтийские страны.

Генеральный директор и председатель правления "RB Rail" Марко Кивила отметил, что продолжающаяся поддержка со стороны Исполнительного агентства по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды (CINEA) позволяет обеспечить устойчивый прогресс в строительстве основной трассы "Rail Baltica".

"Это финансирование даёт возможность целенаправленно продвигать ключевые этапы проекта во всех трёх балтийских странах", — подчеркнул он.

На встрече в Вильнюсе представители агентства и реализаторы проекта обсудили ход работ и трансграничное сотрудничество в рамках CEF. Участники также посетили строительные объекты в Литве, в том числе мост через реку Нерис.

Следующий визит CINEA по оценке прогресса запланирован на ноябрь 2025 года в Риге.

Как сообщалось ранее, правительство Латвии во вторник утвердило государственное софинансирование в размере 25,55 миллиона евро на мероприятия проекта "Rail Baltica" в Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

Дополнительно предусмотрено софинансирование в размере 1,69 миллиона евро для латвийской части совместного предприятия "RB Rail".

В министерстве пояснили, что это софинансирование является важным условием для получения поддержки от Европейской комиссии и заключения соглашения с CINEA.

Согласно данным министерства, в рамках отбора CEF в 2024 году на строительство "Rail Baltica" в Латвии и сопутствующие мероприятия было выделено в общей сложности 170,35 миллиона евро, из которых 155,47 миллиона евро предназначены непосредственно для строительства основной трассы.

Из общей суммы 144,79 миллиона евро обеспечивает CEF, а необходимое софинансирование из госбюджета Латвии в размере 15% составляет 25,55 миллиона евро.

Финансирование предоставлено Латвии из фонда сплочения, заявки на который могли подавать только 15 стран — членов ЕС, подпадающих под его действие. По данным министерства, эта заявка получила наивысшую оценку в истории среди всех поданных латвийских заявок на финансирование CEF и позволит продолжить строительство основной трассы на участке от границы Латвии и Литвы до Саласпилса.

В рамках данного финансирования будет обеспечено строительство железнодорожной насыпи на четырёх южных участках основной трассы общей протяжённостью 13,3 км. В ходе работ предусмотрено строительство подъездных и сервисных дорог, водоотводных систем, инженерных коммуникаций и другие необходимые работы. Также будет обеспечен надзор и контроль за строительными работами.

Финансирование будет направлено и на разработку технического проекта электрификации участка Упеслейяс — граница Латвии и Литвы (первая очередь), а также на мероприятия поддержки реализации проекта. Средства покроют услуги инженера FIDIC для надзора за разработкой проекта электрификации и соответствием требованиям глобального проекта, а также расходы на экспертизу строительного проекта.

Также финансирование покроет деятельность совместного предприятия "RB Rail" в Латвии, а также латвийскую часть горизонтальных мероприятий глобального проекта, софинансируемых тремя балтийскими странами в равных долях.

Выделенное финансирование должно быть использовано до конца 2029 года.

В дополнение к софинансированию из госбюджета правительство выделило средства на компенсацию налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 34,78 миллиона евро для латвийских мероприятий и 1,87 миллиона евро — для деятельности "RB Rail".

В министерстве подчеркивают, что до сих пор проект "Rail Baltica" получал до 85% софинансирования из CEF, в то время как в среднем для других проектов в Европе этот показатель составляет 30–50%.

Ранее сообщалось, что согласно информации "RB Rail", стоимость первой очереди проекта "Rail Baltica" в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро придутся на Латвию. Однако возможна экономия до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также другие потенциальные сбережения.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достигнуть 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что проект в целом обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект "Rail Baltica" предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию длиной 870 километров с европейской шириной колеи (1435 мм) и максимальной скоростью движения поездов до 240 км/ч.

#rail baltica
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Последний коренной простой житель Латвии не выключит свет в аэропорту,а на скорости 240 км в час покинет страну в нужном направлении,а с другим направлений прибудет полноценная замена,которая раньше и была под пятой Хазарского Каганата.👅👽

    0
    0
  • bt
    bory tschist
    23-го октября

    ... это – с расчётом, что потом – ещё 700 ?

    0
    2

