Власти Китая опубликовали двухлетний план действий по ускорению роста отрасли энергетического оборудования. Он включает меры по продвижению экологически чистых и интеллектуальных преобразований в энергетическом секторе.

Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», документ подготовили министерство промышленности и информатизации, а также управления по делам энергетики и по регулированию рынка КНР. В нём изложены цели развития на период 2025-2026 годов. В частности, ведущие предприятия отрасли, как ожидается, достигнут роста выручки примерно на 10%. Кроме того, запланирован среднегодовой рост доходов от продажи традиционного энергетического оборудования на шесть процентов.

Ключевые меры, перечисленные в плане, включают стимулирование развития отрасли оборудования в сфере ветроэнергетики и других источников возобновляемой энергии, ускорение строительства крупных наземных ветряных и фотоэлектрических баз, а также вывод из эксплуатации устаревших угольных электростанций.

Планом предусмотрено углубление развитие международного сотрудничества Китая с развивающимися странами в области ветроэнергетики, гелиоэнергетики и хранения энергии.

Развитие зеленой энергетики в Китае набирает обороты. По состоянию на конец июля текущего года общая установленная мощность электростанций страны достигла почти 367 миллиарда киловатт. Этот показатель вырос в годовом выражении на 18,2%. А общая установленная мощность китайских фотоэлектрических баз увеличилась на 50,8% - до 1,1 миллиарда кВт. Аналогичный показатель ветроэнергетики составил 570 миллионов киловатт с ростом на 22,1%.

Власти Китая поставили задачу к 2030 году выйти на пик углеродных выбросов, а ещё через 30 лет достичь углеродной нейтральности. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, принявший участие в климатическом форуме, организованном Соединенными Штатами.

По его словам, пик китайских углеродных выбросов будет достигнут в 2030 году, после чего пойдет на спад. «Китай стремится к тому, чтобы выйти на пик по углеродным выбросам к 2030 году, а к 2060 достигнуть углеродной нейтральности», - передает слова китайского лидера агентство «Синьхуа».