Цены на продукты в мире продолжают расти, и больше всего это затрагивает кофе, шоколад и молочные продукты. Учёные объясняют это изменчивыми погодными условиями и сокращением урожаев во многих регионах мира, сообщает передача «900 секунд» (TV3).

Экстремальные погодные явления ощущаются всё чаще — и не только в прогнозах погоды, но и на полках продуктовых магазинов. Новое исследование показывает: из-за изменения климата цены на отдельные продукты питания растут в четыре раза быстрее, чем на остальные. Больше всего это касается таких повседневных продуктов, как кофе, шоколад и сливочное масло.

Последние международные данные свидетельствуют, что цены на продукты, напрямую зависящие от погодных условий — например, говядину, молоко, сливочное масло, шоколад и кофе — в этом году выросли в среднем на 15%, тогда как на остальную пищевую продукцию — лишь примерно на 3%.

Периоды засухи в Бразилии и Вьетнаме серьёзно ударили по производителям кофе, а плантации какао в Западной Африке страдают от наводнений, волн жары и болезней, в результате чего за три года цены на какао утроились.

Также производители молока и мяса ощущают последствия жары и засухи — снижается качество пастбищ, падает удой и растут затраты.

«В целом неудивительно, что цены на продукты растут — и то, что они повышаются быстрее, чем средний индекс потребительских цен, тоже не вызывает удивления. Причина в том, что продовольственный сектор гораздо чувствительнее к климатическим рискам, чем, скажем, энергетика или горнодобывающая промышленность. Производство пищи напрямую зависит от погодных условий, поэтому любые климатические потрясения в первую очередь и в наибольшей степени сказываются именно на этой отрасли», - пояснил доцент Оксфордского университета по вопросам экологической устойчивости Майкл Кларк.

Эксперты предупреждают: если экстремальные погодные явления будут происходить ещё чаще, цены на продукты продолжат расти, и настоящую цену климатических изменений придётся платить всем нам — на кассах в супермаркетах.

TV3