Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опять скупят всю гречку? Неурожай в Латвии приведет к росту цен на продукты 4 931

Бизнес
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Опять скупят всю гречку? Неурожай в Латвии приведет к росту цен на продукты
ФОТО: LETA

4 ноября завершается официально объявленная чрезвычайная ситуация в сельскохозяйственной отрасли Латвии. Но Министерство земледелия под руководством Армандса Краузе (Союз «зеленых» и крестьян) уже распространило информацию, по которой «очень задерживаются посевные работы с озимыми, что порождает опасения об уровне урожая будущего года».

Погибли и зерновые, и озимые

Лето и начало осени ознаменовались выпадением рекордного числа осадков — в среднем по республике норма была превышена на 20%, в отдельных сельских регионах, например, Гулбене, на 88%. «Зерновые поля на большой площади находились под водой, и во многих местах вовсе не был возможен уход за посевами». Погибли как яровые, так и озимые хлеба – «ибо в почве недоставало кислорода и микробиологические процессы были нарушены». «В силу всего этого распространялись болезни и поля оставались необработанными, таким образом не давай урожая вовсе». Кроме зерноводства, пострадало и картофелеводство.

Урожай гречки в Латвии в 2025 году упал более всего — на 29%.

Также была затронута животноводческая отрасль. Выпас скота в таких условиях был затруднен, травы – повреждены и вытоптаны, так что хозяйствам требовались дополнительные финансовые ресурсы для восстановления или полной пересадки этих трав. В то же время, из-за затяжных дождей в большинстве хозяйств заготовка силоса даже не началась. «Все это потребует дополнительных расходов на обеспечение зимних кормов», - резюмировало Министерство земледелия.

5 кг с улья

Ущерб латвийским фермерам нанесли майские заморозки, примерно до минус 5, когда, когда сильно пострадали цветущие на тот момент плодовые деревья и ягодные плантации (апрель был теплым и дольше недели температура держалась местами до +28 градусов). Несмотря на использование средств против обморожения растений, большинству хозяйств в секторе плодоводства не удалось отстоять насаждения.

«Стоит отметить, что из-за неблагоприятных погодных условий большие убытки понесла и пчеловодческая отрасль», – констатирует сельскохозяйственное ведомство. Латвийское общество пчеловодов сообщает, что в 2025 году некоторые хозяйства получили с 1 улья всего 5 кг — то есть в среднем в 10 раз меньше, чем обычно дает одно пчелиное семейство. Самая плохая ситуация наблюдалась в Латгалии.

На конец сентября Служба поддержки села получила данные по 87 307 гектарах пострадавших от погодных условий сельскохозяйственных земель. Предварительный подсчет убытков составляет 100 124 070 EUR. Разумеется, в условиях драконовской экономии, достать такую внушительную сумму из бюджета будет затруднительно.

Но главные лоббисты села — СЗК — являются одновременно и держателями золотой акции правительства, если они выходят, то коалиция падает. Потому, судя по всему, желания аграриев все же будут удовлетворены. А вот что станет на этом фоне с продовольственным рынком, как скакнут вверх цены в магазинах — об этом можно только гадать...

Читайте нас также:
#сельское хозяйство
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
6
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    23-го октября

    То понос,то золотуха,то ещё чего нибудь... Главное,втюхать населению,что капиталист -это дрюг и что ему надо кормить семью и срочно нужен домик в три этажа на море в Испании,ведь только благодаря капиталисту Латвия процветает .😈 А с другой стороны,бизнес кругом уже давно не латвийский и зачем ему жалеть латвийцев?!Вполне логично. Долю долбоящерам в бюджет засылают,местные его пилят и им так же глубоко начхать на жителей,потому что тут они временные с 1991 года и всегда готовы покинуть страну.

    4
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го октября

    Если на полях нет мелиорации, нет поливочных установок, хотя раньше были Куда все подевалось? Зачем садить, если, заведомо, будет неурожай?

    25
    1
  • 23-го октября

    Всё придумают: температура низкая-высокая, влажность, дождь, снег,жара вся остальная х....! Главное драть больше за продукты !

    38
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    Цены конечно скакнут, но дефицита продуктов ожидать не стоит. Мы же не зря в ЕС вступали, если что понавезут сколько надо, но вот хватит ли денег у латышских пенсионеров? Правда тем, кому пенсии "нарисовала" ушлая родня, волноваться с их многотысячными пенсиями не стоит.

    32
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Производство пива в Латвии сократилось за восемь месяцев на 9%
Изображение к статье: Производство пива в Латвии сократилось за восемь месяцев на 9%
США инвестируют 5 000 000 000 USD в добычу и переработку редких металлов в Австралии
Изображение к статье: На просторах Зеленого континента содержится масса полезных ископаемых. Иконка видео
Российский рынок алкоголя завязывает
Изображение к статье: Нет настроения выпивать. Иконка видео
Кофе, шоколад и молоко дорожают: почему цены на продукты стремительно растут
Изображение к статье: Кофе, шоколад и молоко дорожают: почему цены на продукты стремительно растут
Изображение к статье: Как научиться риск-менеджменту в криптовалюте в 2025: топ проектов для понятного старта
Как научиться риск-менеджменту в криптовалюте в 2025: топ проектов для понятного старта 82
Изображение к статье: Солнечные ресурсы Поднебесной - неисчерпаемы. Иконка видео
Китай за год увеличил производство электроэнергии на 18% 82
Изображение к статье: Евросоюз даст странам Балтии почти 300 млн евро на Rail Baltica
Евросоюз даст странам Балтии почти 300 млн евро на Rail Baltica 2 232
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 615

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 332
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 627
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 332
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 627
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео