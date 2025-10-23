4 ноября завершается официально объявленная чрезвычайная ситуация в сельскохозяйственной отрасли Латвии. Но Министерство земледелия под руководством Армандса Краузе (Союз «зеленых» и крестьян) уже распространило информацию, по которой «очень задерживаются посевные работы с озимыми, что порождает опасения об уровне урожая будущего года».

Погибли и зерновые, и озимые

Лето и начало осени ознаменовались выпадением рекордного числа осадков — в среднем по республике норма была превышена на 20%, в отдельных сельских регионах, например, Гулбене, на 88%. «Зерновые поля на большой площади находились под водой, и во многих местах вовсе не был возможен уход за посевами». Погибли как яровые, так и озимые хлеба – «ибо в почве недоставало кислорода и микробиологические процессы были нарушены». «В силу всего этого распространялись болезни и поля оставались необработанными, таким образом не давай урожая вовсе». Кроме зерноводства, пострадало и картофелеводство.

Урожай гречки в Латвии в 2025 году упал более всего — на 29%.

Также была затронута животноводческая отрасль. Выпас скота в таких условиях был затруднен, травы – повреждены и вытоптаны, так что хозяйствам требовались дополнительные финансовые ресурсы для восстановления или полной пересадки этих трав. В то же время, из-за затяжных дождей в большинстве хозяйств заготовка силоса даже не началась. «Все это потребует дополнительных расходов на обеспечение зимних кормов», - резюмировало Министерство земледелия.

5 кг с улья

Ущерб латвийским фермерам нанесли майские заморозки, примерно до минус 5, когда, когда сильно пострадали цветущие на тот момент плодовые деревья и ягодные плантации (апрель был теплым и дольше недели температура держалась местами до +28 градусов). Несмотря на использование средств против обморожения растений, большинству хозяйств в секторе плодоводства не удалось отстоять насаждения.

«Стоит отметить, что из-за неблагоприятных погодных условий большие убытки понесла и пчеловодческая отрасль», – констатирует сельскохозяйственное ведомство. Латвийское общество пчеловодов сообщает, что в 2025 году некоторые хозяйства получили с 1 улья всего 5 кг — то есть в среднем в 10 раз меньше, чем обычно дает одно пчелиное семейство. Самая плохая ситуация наблюдалась в Латгалии.

На конец сентября Служба поддержки села получила данные по 87 307 гектарах пострадавших от погодных условий сельскохозяйственных земель. Предварительный подсчет убытков составляет 100 124 070 EUR. Разумеется, в условиях драконовской экономии, достать такую внушительную сумму из бюджета будет затруднительно.

Но главные лоббисты села — СЗК — являются одновременно и держателями золотой акции правительства, если они выходят, то коалиция падает. Потому, судя по всему, желания аграриев все же будут удовлетворены. А вот что станет на этом фоне с продовольственным рынком, как скакнут вверх цены в магазинах — об этом можно только гадать...