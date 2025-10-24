На фоне развивающегося глобального рынка криптовалют экосистема цифровых активов вступает в новый этап развития.

FedMining, инновационная платформа, объединяющая облачный майнинг и цифровые финансы, сотрудничает с ведущей криптовалютой XRP, чтобы возглавить новый тренд в виртуальной торговле, создавая более эффективный, безопасный и стабильный канал для глобальных инвесторов, позволяющий им увеличивать стоимость своих активов.

XRP: высокоскоростной платежный токен, любимый гигантами

С 2025 года XRP продолжает расширять своё применение в трансграничных платежах, институциональных расчётах и торговле токенизированными активами.

Высокая скорость транзакций, чрезвычайно низкие комиссии и высокая стабильность сделали его ключевым активом для банков, платёжных организаций и крупных бирж.

Многие мировые финансовые гиганты, включая поставщиков трансграничных платёжных услуг в США, ОАЭ и Азии, включили XRP в свои системы обращения и клиринга.

FedMining полагает, что XRP представляет собой направление «реальной стоимости» виртуальных активов, а его преимущества в платежах и обращении в значительной степени соответствуют концепциям облачного майнинга FedMining и распределения активов RWA.

FedMining: изменение структуры виртуальных транзакций с помощью инновационных моделей

FedMining — это платформа нового поколения для облачного майнинга и распределения цифровых активов, которая создала устойчивую систему цифрового дохода для инвесторов с помощью интеллектуальной вычислительной сети и технологии RWA (реальных активов в цепочке).

Основные инновации FedMining включают в себя:

Модель RWA, обеспеченная активами, токенизирует реальные активы (такие как облигации, энергоносители и резервы) в блокчейне, обеспечивая инвесторам долгосрочную и стабильную доходность. Интеллектуальная система облачного майнинга: пользователи просто регистрируются, вносят депозит и выбирают контракт для автоматического получения ежедневного дохода без необходимости обслуживания оборудования. Многоуровневая безопасность: платформа использует SSL-шифрование, разделение горячих и холодных кошельков и страхование AIG для обеспечения безопасности средств на глобальном уровне. Глобальное развертывание узлов: вычислительные центры в Великобритании, Сингапуре, ОАЭ, Канаде и других местах обеспечивают круглосуточную стабильную работу.

Благодаря этой инновационной архитектуре FedMining является одной из немногих платформ на рынке, способных поддерживать стабильную прибыль среди колебаний виртуальной торговли.

A variety of different income contracts to choose from：

Contract Project Investment Amount The term Total revenue Bitcoin Miner S19k Pro $100 2days $100+$6 ETC Miner E9 Pro $500 7days $500+$44.10 Bitcoin Miner S21e Hyd $1,100 14days $1,100+$220.2 ALPH Miner AL1 $5,500 30days $5,500+$2475 Antminer S21 Imm $8,000 35 days $8,000+$4,480 Antminer L7 $11,000 41 days $11,000+$7,667

Примечание: Платформа предлагает широкий выбор контрактов со стабильной доходностью. Подробнее:FEDMINING

Зарегистрируйтесь в три простых шага и начните свой путь в облачном майнинге FedMining. Всего три шага помогут вам начать получать стабильный ежедневный доход:

① Регистрация учётной записи：Зайдите на сайт www.fedmining.com, нажмите «Зарегистрироваться» и введите свой адрес электронной почты и пароль. После создания учётной записи вы получите 18 долларов США.

② Пополнение счёта：Перейдите в личный кабинет и выберите способ пополнения счёта (поддерживаются основные валюты, такие как BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, BNB, SOL, USDC и USDT). Средства безопасно управляются и зачисляются мгновенно.

③ Выберите контракт и получайте доход автоматически：Выберите подходящий контракт на майнинг, чтобы начать облачный майнинг. Система работает круглосуточно, и ежедневный доход автоматически зачисляется на ваш счёт.

XRP и FedMining: вместе формируем будущее виртуальных финансов

В своей последней продуктовой стратегии FedMining включила XRP в число своих ключевых поддерживаемых активов.Интеграция возможностей трансграничных платежей XRP с интеллектуальной вычислительной системой FedMining позволяет платформе добиться более эффективного распределения доходов и проведения глобальных транзакций.

В экосистеме FedMining пользователи могут легко участвовать в майнинге, реинвестировать прибыль или подписываться на активы RWA через XRP, обеспечивая диверсифицированное управление цифровыми активами. Генеральный директор FedMining заявил в интервью:

«Приложение XRP — это не только инструмент торговли криптовалютой, но и важный фактор модернизации цифровой финансовой инфраструктуры.FedMining надеется использовать технологии и сотрудничество, чтобы позволить каждому инвестору получать по-настоящему стабильную прибыль в условиях бума криптовалют».

Основная движущая сила новой волны виртуальных транзакций

С углублением интеграции блокчейна и традиционных финансов во всем мире, «торговля + майнинг + активы он-чейн» стали новой тенденцией на рынке криптовалют.Сотрудничество FedMining с XRP означает, что облачный майнинг больше не ограничивается доходом от вычислительной мощности, а расширился до глобальных финансовых каналов и реального распределения активов.

Это не только знаменует начало новой эры виртуальных транзакций, но и знаменует постепенный переход криптоактивов к будущему соответствия, стабилизации и инклюзивности.

О FedMining

FedMining — ведущая в мире платформа облачного майнинга и обслуживания цифровых активов, которая фокусируется на предоставлении безопасных, эффективных и прозрачных решений по получению дохода от цифровых активов для глобальных пользователей с помощью технологии блокчейн, активов RWA в цепочке и интеллектуальных вычислительных систем.

Благодаря надежной технической архитектуре и глобальной сервисной сети FedMining способствует интеграции виртуальных транзакций и реальных активов, помогая инвесторам уверенно двигаться вперед в новую эру цифровых финансов.

Официальный сайт: www.fedmining.com

Контакт для СМИ: [email protected]

Оплаченная публикация