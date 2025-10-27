Поговорка «Время – деньги» является одним из основных принципов делового мира, и в латвийской бизнес-среде сейчас она актуальна как никогда.

Динамичный ритм работы усиливает тенденцию предприятий оперативно брать в долг необходимые для реализации проектов средства и гибко их возвращать, используя кредитные каникулы и другие решения. Данные, собранные компанией-финансистом Cityfinances, показывают, что коммерсанты стремятся получить финансирование в течение дня и вернуть его примерно в течение года.

Эта тенденция отражает стремление компаний быть максимально гибкими, избегая долгосрочных обязательств в нестабильной геополитической и деловой среде. Отчеты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) за 2024 и 2025 годы также показывают, что компании все чаще используют краткосрочные финансовые инструменты, а не традиционные долгосрочные банковские кредиты. Этому способствуют несколько факторов.

Непредсказуемый рост процентных ставок в 2022 году сделал долгосрочные кредиты непомерно дорогими, но предприятиям были необходимы средства для развития, поэтому они старались брать деньги в долг только на столько, сколько было необходимо, чтобы минимизировать процентные расходы.

Вторым фактором является необходимость оперативно и без лишней бюрократии получить оборотные средства.

«Чаще всего компании обращаются, когда им нужно финансирование для реализации какого-либо проекта. Руководство компании знает, что оплата поступит через несколько месяцев, но средства на закупку сырья, заработную плату сотрудников, налоги и другие важные платежи были нужны уже вчера. Поэтому необходим оперативный кредит, который можно будет вернуть вскоре после завершения проекта. Поскольку Cityfinances рассматривает заявки предприятий за 5 минут и сразу после утверждения зачисляет деньги на банковский счет клиента, предприниматели с удовольствием пользуются возможностью получить финансирование в течение одного дня», — говорит руководитель компании-финансиста Иварс Витолс, добавляя, что латвийские предприятия чаще всего берут в долг от 45 до 125 тысяч евро и погашают кредит в среднем в течение одного года.

Данные ОЭСР показывают, что тенденция к быстрому погашению кредитов наблюдается и в других странах мира. Оборотные средства компании обычно берут в кредит на один-два года, а деньги, взятые для финансирования счетов, возвращаются в течение 30–90 дней.